ETV Bharat / international

భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ట్రంప్ ఆపారు :మార్కో రూబియో

విలేకర్ల సమావేశంలో మార్కో రూబియో కీలక వ్యాఖ్యలు- శాంతి సాధనే అమెరికా లక్ష్యమని చెప్పిన రూబియో - భారత్​, పాక్ యుద్ధాన్ని ముగించినట్లు వెల్లడి

Rubio On India Pakistan War
Rubio On India Pakistan War (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 7:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rubio On India Pakistan War : భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై అమెరికా మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆపినట్లు విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వెల్లడించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి సాధనకు ట్రంప్ సర్కార్​ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని అన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో ఈ మేరకు రూబియో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ శాంతి సాధనను అత్యున్నత లక్ష్యంగా తీసుకున్నారు. అమెరికాలోని ప్రజల రోజువారీ జీవితాలకు నేరుగా సంబంధం లేని ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఘర్షణలు జరిగినా, వాటిని నివారించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారం. భారత్-పాక్, రష్యా- ఉక్రెయిన్, థాయ్​లాండ్-కంబోడియా, సుడాన్ వంటి అంతర్జాతీయ ఘర్షణల్లో అమెరికా చురుకుగా మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. యుద్ధాన్ని లేదా ఘర్షణలను ముగించేందుకు, సాధ్యమైనంతవరకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించేందుకు మేం ఎప్పుడూ అవకాశాలను వెతుకుతూనే ఉంటాం. అయితే చర్చల ద్వారా ఒప్పందాలు కుదురవచ్చు. కానీ, వాటిని అమలు చేయడమే అసలైన సవాలు. ఇక రష్యా- ఉక్రెయిన్​ యుద్ధం మాదీ కాదు. కానీ రెండు వైపులా మాట్లాడగలిగే శక్తి ఉన్న ఏకైక దేశం అమెరికానే' అని మార్కో రూబియో తెలిపారు.

అమెరికా కఠిన వలస విధానాలపై వస్తున్న విమర్శలను రూబియో ఖండించారు. దేశ భద్రత, సార్వభౌమాధికారం దృష్ట్యా వలస నియంత్రణ అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 'అమెరికా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఉదారమైన దేశాల్లో ఒకటి. కానీ ప్రతి సార్వభౌమ దేశంలాగానే, ఎవరు వస్తున్నారు అన్నది తెలుసుకునే హక్కు మాకుంది. అమెరికాలోకి వచ్చే వ్యక్తులు దేశ సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థపై భారం కాకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అమెరికా విదేశాంగ విధానానికి మూలసూత్రం జాతీయ ప్రయోజనాలే. మా విధానాలు అమెరికాను మరింత సురక్షితంగా, బలంగా, సంపన్నంగా మారుస్తే చాలు. కనీసం వాటిలో ఒకదానికైనా ఉపయోగపడాలి' అని మార్కో రూబియో పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

RUBIO ON INDIA PAKISTAN WAR
US ON INDIA PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.