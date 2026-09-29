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అమెరికా, ఇరాన్‌ ఒప్పందం కోసం మధ్యవర్తుల ప్రయత్నాలు- ధ్రువీకరించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్‌ అంశంపై మధ్యవర్తులతో అమెరికా అధికారులు మాట్లాడారని ట్రంప్ వెల్లడి

Trump On Us Iran Talks
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 6:56 AM IST

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Trump On Us Iran Talks : యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలికేందుకు ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఒప్పందం కుదిర్చే దిశగా మధ్యవర్తులు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నారు. హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచేందుకు ఇరాన్ పెట్టిన షరతులను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించినప్పటికీ, ఇరు దేశాల మధ్య రాజీ కుదిర్చేందుకు తెర వెనుక ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్‌ అంశంపై అమెరికా అధికారులు మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపులు జరిపారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. అయితే ఈ చర్చలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఆయన వెల్లడించలేదు. మరోవైపు ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ కూడా న్యూయార్క్‌లో మధ్యవర్తులతో సమావేశమై తాజా ప్రతిపాదనలు, పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు సిద్ధమయ్యారని స్థానిక మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఇరువైపులా ప్రత్యక్ష చర్చలు కాకుండా మధ్యవర్తుల ద్వారా వేర్వేరు సంప్రదింపులు జరగడం తాజా పరిణామాల్లో కీలకంగా మారింది.

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