అమెరికా- ఇరాన్ డీల్ : అరబ్ దేశాలపై ట్రంప్ ఒత్తిడి- ఆ ఒప్పందంలో చేరాలంటూ డిమాండ్!
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న మధ్య శాంతి చర్చలు- అబ్రహం ఒప్పందంలో చేరాలని ముస్లిం, అరబ్ దేశాలపై ట్రంప్ ఒత్తిడి
Published : May 25, 2026 at 9:36 PM IST
Trump : ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తెలిపారు. కుదిరితే అందరికీ ఒక గొప్ప ఒప్పందంగా మారుతుంది లేదా అసలు ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండా మళ్లీ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి గతం కంటే తీవ్రంగా దెబ్బకొడతామని, ఐతే అలా జరగాలని ఎవరూ కోరుకోవడం లేదని ట్రంప్ పోస్టు చేశారు. మరోవైపు సౌదీఅరేబియా, UAE, ఖతార్, తుర్కియే, ఈజిప్టు, బహ్రెయిన్ అధినేతలు, పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీమ్ మునీర్తో సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. మధ్యప్రాచ్యం సమస్యను పరిష్కరించడానికి అమెరికా ఎంతో శ్రమించిందని కాబట్టి చర్చల్లో పాల్గొన్న దేశాలన్నీ తప్పనిసరిగా అబ్రహం అకార్డ్స్పై ఏకకాలంలో సంతకాలు చేయాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు.
అబ్రహం అకార్డ్స్ సభ్య దేశాలు యుద్ధ సమయంలో కూడా ఆర్థికంగా అద్భుత వృద్ధిని సాధించాయని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఒప్పందం మధ్యప్రాచ్యానికి శక్తిని, ఐక్యతను, 5వేల ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని శాంతిని ఇస్తుందని జోస్యం చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియ సౌదీ, ఖతార్తో తక్షణం ప్రారంభమవాలన్నారు. సంతకం చేయడానికి నిరాకరిస్తే, ఆ దేశాలకు చెడు ఉద్దేశాలు ఉన్నట్లే భావించి ఒప్పందం నుంచి దూరం పెడతామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్తో ఒప్పందం తర్వాత దాన్ని కూడా అబ్రహం అకార్డ్స్లో భాగస్వామిని చేసేలా ప్రోత్సహిస్తానన్నారు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని తన అమెరికా ప్రతినిధులను ఆదేశించానని వివరించారు.