అమెరికా- ఇరాన్​ శాంతి చర్చలు ఫోన్​లో చేసుకోవచ్చు : ట్రంప్

తిరిగి ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ- ఓడరేవులపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని తొలగిస్తేనే కొత్త రౌండ్ చర్చలన్న ఇరాన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 10:16 PM IST

Trump on Iran US Talks : అమెరికా- ఇరాన్​ మధ్య శాంతి చర్చల సందిగ్ధం నెలకొన్న వేళ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాంతి పరిష్కారం కోసం ఫోన్‌లో మాట్లాడుకోవచ్చని ట్రంప్ ఆదివారం సూచించారు. 17 గంటల విమాన ప్రయాణంలో ప్రతినిధి బృందాన్ని పంపే బదులు తానే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పారు. ఓ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. "అన్ని అవకాశాలు మా చేతిలోనే ఉన్నాయి. వారు మాట్లాడాలనుకుంటే మా వద్దకు రావచ్చు, లేదా మాకు ఫోన్ చేయవచ్చు" అని ట్రంప్ అన్నారు, అయితే ఆ ఫోన్ కాల్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో మాత్రం సూచించలేదు.

మరోవైపు అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య మళ్లీ కాల్పుల విరమణ చర్చలను ప్రారంభించేందుకు పాకిస్థాన్ రాజకీయ, సైనిక నాయకత్వం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ ఆదివారం మళ్లీ పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ చేరుకున్నారు. శనివారం రాత్రి ఆయన ఇస్లామాబాద్ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో రెండో విడత చర్చలపై తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. అయితే, రష్యా రాజధాని మాస్కో వెళ్లే ముందు ఆయన తిరిగి ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్నారు. అంతకుముందు ఈ చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహించిన ఒమన్‌లో పర్యటించి రావడం గమనార్హం.

అంతకుముందు ఏప్రిల్‌ 11న అమెరికా-ఇరాన్‌ ప్రతినిధుల మధ్య ఇస్లామాబాద్‌లో తొలిసారి ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగాయి. ఐతే అవి విఫలమయ్యాయి. కాగా తమ ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్‌లను రెండో విడత చర్చల కోసం ఇస్లామాబాద్ పంపుతున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది. కానీ అబ్బాస్‌ పాకిస్థాన్ నుంచి వెళ్లిపోయారన్న వార్తలు వచ్చిన కొద్దిసేపటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాము ప్రతినిధులను పంపబోమని ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు. ఇరానే తమను సంప్రదిస్తుందని తెలిపారు.

