'చైనా నుంచి వచ్చే అందమైన అమ్మాయిలను గూఢచారులుగా అనుమానిస్తున్నారు'- ట్రంప్
Trump On Alice Huang : వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్విడియా మాజీ సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మద్దతు పలికారు.
Published : November 16, 2026 at 11:04 PM IST
ఎన్విడియా మాజీ సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ వివాహేతర సంబంధాలపై వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న అలిస్ హువాంగ్తో జెన్సన్ హువాంగ్కు వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలపై తాజాదా స్పందించారు. అలిస్ హువాంగ్ చైనాకు గూఢచర్యం చేసిందనేందుకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ట్రంప్ అన్నారు. అలాగే చైనా గూఢచారి అన్న ఆరోపణలను కూడా ట్రంప్ ప్రశ్నించారు. చైనా నుంచి వచ్చే అందమైన మహిళలందరినీ గూఢచారులుగా అనుమానించడం సాధారణమైపోయిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు
'ఆలిస్ హువాంగ్ చైనా గూఢచారి అనే ప్రచారం అది నిజమా కాదా? అనేది మేము తేలుస్తాం. అయితే చైనా నుంచి వచ్చే అందమైన మహిళలను గూఢచారులు అని అనుమానించడం సాధారణమైపోయింది. ఆమె నిజంగా గూఢచారియేనా? కాదా? అనేది నాకు తెలియదు. ఇక జెన్సెన్ విషయానికి వస్తే, ఆయనకు రెండు రకాల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆయన కుటుంబపరమైన సమస్య, ఆ విషయాన్ని డీల్ చేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. అయితే జెన్సెన్ హువాంగ్ను తిరిగి ఎన్విడియా సీఈవోగా నియమించడంపై నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. నేను టిమ్ కుక్ పేరును కూడా ప్రస్తావించాను. కానీ, జెన్సెన్ను తిరిగి తీసుకురావడం విషయానికి వస్తే, ఆయనకు ఇదొక ఒక పెద్ద గుణపాఠం లాంటింది. ఏదేమైనా ఆయన సీఈవోగా తిరిగి రావడంపై నాకు కచ్చితంగా అభ్యంతరం లేదు' అని ట్రంప్ అన్నారు.
#WATCH | On Nvidia CEO Jensen Huang's alleged relationship with a suspected Chinese spy, US President Donald Trump says, "I don't know that she (Alice Huang) is a Chinese spy...We'll determine that...Usually, what happens is that any woman coming to the country who's a beautiful woman that comes from China, they say she's a spy. I don't know that she was a spy at all...Jensen, obviously, has two things going. He has a family situation, which is a rough deal. What he wants to do is sell chips. We prohibited him from selling the important chips, the modern-day chips. But frankly, selling the other chips is a good thing, not a bad thing. But we prohibited him very strongly from selling Blackwell and the various chips that are advanced... I recommended Tim Cook, who, as you know, built Apple. I recommended Tim Cook to go into a job" (Source: US Network Pool Via Reuters)— ANI (@ANI) November 16, 2026