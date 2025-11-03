అఫ్గానిస్థాన్లో భారీ భూకంపం- ఏడుగురు మృతి- 150 మందికి గాయాలు
అఫ్గానిస్థాన్లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం- US జియోలాజికల్ సర్వే
Published : November 3, 2025 at 10:00 AM IST
Afghanishtan Earthquake Accident : అఫ్గానిస్థాన్ను మరోసారి భారీ భూకంపం వణికించింది. ఈ ఉదయం ఉత్తర అఫ్గానిస్థాన్లోని మజార్-ఇ-షరీఫ్ నగరం సమీపంలో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు మరణించగా, సుమారు 150 మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్టు చెప్పారు. అనేకమంది శిథిలాల్లో చిక్కుకున్నారని, మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
మజార్-ఇ-షరీఫ్ సమీపంలోని 28 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు US జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. దీంతో సమీప ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఘోర విపత్తు కారణంగా మజార్-ఎ షరీఫ్ సహా ఇతర ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమైనట్లు తెలుస్తోంది. భూకంపం కారణంగా పలు గ్రామాల్లోని ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయని ఆ దేశ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు వివరించారు. ఈ విపత్తు ధాటికి పలు కుటుంబాలు కకావికలమైనట్లు వెల్లడించారు. భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు. అఫ్గానిస్థాన్లో ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సంభవించిన భారీ భూకంపంలో వెయ్యి మందికి పైగా మృతి చెందారు. వెయ్యి మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025