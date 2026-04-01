ఇరాన్లో అధికార కేంద్రం మార్పు? పట్టు బిగించిన IRGC- అధ్యక్షుడి అధికారాలు చేతుల్లోకి!
అధ్యక్షుడి అధికారాలను తన పరిధిలోకి తీసుకున్న ఐఆర్జీసీ- అధ్యక్షుడిని నామమాత్రపు నేతగా మార్చిన ఐఆర్జీసీ- ఎవరూ కలవకుండా సుప్రీం లీడర్ చుట్టూ భద్రతా వలయం- మొజ్తాబా కార్యాలయంతో టచ్లో ఉండి చక్రం తిప్పుతున్న ఐఆర్జీసీ
Published : April 1, 2026 at 9:36 PM IST
Power Shift In Iran : ఇరాన్లో అధికార కేంద్రం మారిందా? కొత్త సుప్రీం లీడర్ అందుబాటులో లేని కారణంగా పాలనపై ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కోర్ (IRGC) పట్టు బిగించిందా? ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ నామమాత్రపు నేతగా మారారా? మొజ్తాబా కార్యాలయంతో టచ్లో ఉన్న IRGC, కార్యనిర్వాహక అధికారాలను తన చేతిలోకి తీసుకుందా? ఈ ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానం వస్తోంది.
ఇరాన్లో పట్టు బిగించిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్
ఇరాన్లో శక్తిమంతమైన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కోర్ (IRGC)అక్కడి పాలనా వ్యవహారాలపై పూర్తిగా పట్టు బిగించినట్లు తెలుస్తోంది. అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ నామమాత్రంగా మారినట్లు సమాచారం. సుప్రీం లీడర్ చుట్టూ భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటుచేసిన IRGC, అధ్యక్షుడు చేపట్టే నియామకాలు, నిర్ణయాలపై నిషేధం విధించినట్లు ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ కథనం పేర్కొంది. కార్యనిర్వాహక అధికారాల నుంచి అధ్యక్షుడిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టినట్లు తెలిపింది.
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ కొత్త నిఘా మంత్రిని నియమించే అంశంలో IRGC చీఫ్ కమాండర్ అహ్మద్ వాహిది జోక్యం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రతిపాదిత పేర్లన్నీ వాహిది తిరస్కరించినట్లు ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ కథనం పేర్కొంది. కీలక నాయకత్వ పదవులు IRGC పరిధిలోనే ఉండాలని వాహిది వాదించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం సుప్రీం లీడర్ ఆమోదంతో నిఘా మంత్రులను ఇరాన్ అధ్యక్షుడు నియమిస్తారు. కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీని కలవటం అసాధ్యంగా మారటంతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియ సంక్లిష్టంగా మారింది. కొన్ని రోజుల క్రితం మొజ్తాబా ఖమేనీని కలిసేందుకు అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ వర్తమానం పంపగా ఎలాంటి స్పందన రాలేదని ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ కథనం పేర్కొంది.
మొజ్తాబా కార్యాలయంతో టచ్లో ఉండి చక్రం తిప్పుతున్న ఐఆర్జీసీ
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేనీ మృతిచెందారు. ఆయన కుమారుడైన మొజ్తాబాను కొత్త సుప్రీం లీడర్గా ఎన్నుకున్నారు. యుద్ధం మొదలయ్యాక మొజ్తాబా ఒక్కసారి కూడా బహిరంగంగా కనిపించలేదు. కొన్ని రాతపూర్వక ప్రకటనలు మాత్రమే విడుదల చేశారు. మొజ్తాబా బయటకు రాకపోవటంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయమై ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. వైమానిక దాడిలో గాయపడిన మొజ్తాబా కోలుకుంటున్నారని ఇరాన్ అధికారిక ఛానల్, కొందరు అధికారులు సంకేతాలు ఇచ్చారు. కేంద్ర నిర్ణయాధికార వ్యవస్థపై నియంత్రణ కలిగిన సీనియర్ ఐఆర్జీసీ అధికారుల బృందం సుప్రీం లీడర్ కార్యాలయంతో టచ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఏ కీలక సమాచారం మొజ్తాబాకు చేరే పరిస్థితి లేనందున ప్రభుత్వ వ్యవహారాలపై IRGC పట్టు బిగించినట్లు ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ కథనం పేర్కొంది.
కొత్త సుప్రీం లీడర్గా మొజ్తాబా ఖమేనీని వ్యతిరేకిస్తున్న సీనియర్ భద్రతా అధికారి అలీ అస్గర్ హెజాజిని తొలగించేందుకు ఆయన సహచరులు కొందరు ప్రయత్నించారు. ఖమేనీ సన్నిహితవర్గంలోనూ అంతర్గత కలహాలు ఉన్నట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. యుద్ధం మొదలైన మొదటి వారంలో హెజాజిపై దాడిచేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియా తెలిపింది. అయితే ఆ దాడి నుంచి ఆయన తప్పించుకున్నట్లు ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ కథనం పేర్కొంది.
ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేక శక్తులకు మా మద్దతు: మొజ్తాబా ఖమేనీ
మరోవైపు మొజ్తాబా ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో గతంలో మాదిరిగానే ఆయన సందేశాన్ని ఇరాన్ అధికారిక ఛానల్ ప్రసారం చేసింది. పశ్చిమాసియాలోని ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేక శక్తులకు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ స్పష్టం చేశారు. లెబనాన్లోని హెజ్బొల్లా గ్రూపునకు రాసిన లేఖలో మొజ్తాబా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దివంగత ఇమామ్, అమరవీరుడైన నాయకుడిబాటలో పయనిస్తామని అన్నారు. జియోనిస్ట్-అమెరికన్ శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటన కొనసాగిస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ఇది ఇరాన్ స్థిరమైన విధానమని మొజ్తాబా ఖమేనీ స్పష్టం చేశారు.