'బాధ్యతలు మరచినా- పనిలో విఫలమైనా కఠిన శిక్షలు తప్పవు'- అధికారులకు జిన్పింగ్ హెచ్చరిక
అధికారంతో పాటు అంతే స్థాయిలో బాధ్యత ఉండాలని వ్యాఖ్యానించిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జెన్పింగ్- విధుల నిర్వహణలో విఫలమైన అధికారులను విడిచిపెట్టేదే లేదని హెచ్చరిక- చైనాలో ఆర్థిక మందగమనం నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : August 31, 2026 at 10:35 PM IST
Xi Jinping Warning Officials : చైనాలో అధికారుల పనితీరు, బాధ్యతలపై అధ్యక్షుడు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా (CPC) అధినేత షీ జిన్పింగ్ మరోసారి కఠిన హెచ్చరికలు చేశారు. తమకు అప్పగించిన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించని అధికారులు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిందేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అధికారానికి తగ్గట్లుగా తగిన బాధ్యతతో తప్పనిసరిగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్వీయ పాలనకు (సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్) సంబంధించిన అంశంపై జిన్పింగ్ రాసిన ప్రత్యేక వ్యాసంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ప్రభుత్వ అధీనంలోని షిన్హువా వార్తా సంస్థ తెలిపింది. వ్యాసంలోని కొన్ని భాగాలను సోమవారం ప్రచురించగా, పూర్తి వ్యాసం వివరాలు మంగళవారం వెలువడనున్నాయి. 'అధికారం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దానికి సమానమైన బాధ్యత కూడా ఉండాలి. తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమైన ప్రతి ఒక్కరినీ కచ్చితంగా జవాబుదారీ చేయాల్సిందే' అని జిన్పింగ్ నొక్కిచెప్పారు.
పార్టీ స్వయం పాలన పూర్తి స్థాయిలో అమలు కావడానికి పక్కా లక్ష్యంతో కూడిన, సమర్థవంతమైన జవాబుదారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో పార్టీ స్వీయ పాలనను కఠినంగా అమలు చేసే విషయంలో ఆయా పార్టీ సంస్థలు, ముఖ్యంగా కీలక అధికారులు ప్రాథమిక బాధ్యత వహించాలని జిన్పింగ్ స్పష్టం చేశారు. అన్ని స్థాయిల్లోని ఉన్నతాధికారులు తమ బాధ్యతల్ని కచ్చితంగా నిర్వర్తించడంతో పాటు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో నైతికత, క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణాన్ని పెంపొందించాలని సూచించారు.
అవినీతిపై ఉక్కపాదం- ఆర్థిక మందగమనమే కారణమా?
షీ జిన్పింగ్ తాజాగా చేసిన హెచ్చరికను ఆయన 2012 సమయంలో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కొనసాగిస్తున్న కఠినమైన అవినీతి వ్యతిరేక ప్రచారానికి కొనసాగింపుగా భావిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి గత కొన్నేళ్లలో అవినీతి ఆరోపణల పేరుతో వేలాది మంది పౌర, సైనిక అధికారుల్ని ఆయన పదవుల నుంచి తొలగించారు. కొందరు శిక్షలు కూడా ఎదుర్కొన్నారు. ఈ అవినీతి వ్యతిరేక ప్రచారం ద్వారా జిన్పింగ్ పార్టీ, ప్రభుత్వ వ్యవస్థపై తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకున్నారని పలు రిపోర్టుల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే తాజా హెచ్చరిక కేవలం అవినీతిని అరికట్టడానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, అధికారులు తమ పనితీరులో మంచి ఫలితాలు రాబట్టాలనే దిశగా ఒత్తిడిని పెంచే ప్రయత్నంగా కూడా కనిపిస్తోంది.
చైనా ప్రస్తుతం దీర్ఘ కాలంగా ఆర్థిక మందగమనాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జిన్పింగ్ తాజాగా అధికారులు- వారి బాధ్యతలపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. చైనా స్థూల దేశీయోత్పత్తి (GDP) వృద్ధి 2026 రెండో త్రైమాసికంలో 4.3 శాతానికి తగ్గింది. 2022 చివరి త్రైమాసికం తర్వాత చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంత అత్యంత నెమ్మదిగా వృద్ధి చెందడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇక చైనా క్యాలెండర్ ఇయర్నే ఆర్థిక సంవత్సరంగా పాటిస్తుంది. ఇక్కడ రెండో త్రైమాసికం అంటే ఏప్రిల్- జూన్ మధ్య కాలం. తొలి త్రైమాసికంలో (జనవరి- మార్చి) చైనాలో జీడీపీ వృద్ధి రేటు 5 శాతంగా ఉండేది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ అధికారులు తమ ప్రాంతాలు, విభాగాల్లో ఆర్థిక వృద్ధి, పరిపాలన, విధానాల అమలు వంటి అంశాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలనే ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
నాలుగోసారి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతారా?
73 ఏళ్ల వయసున్న జిన్పింగ్ ప్రస్తుతం చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి, అలాగే సైన్యానికి అధినేతగా ఉన్నారు. ఆయనను పార్టీలో ఫౌండర్ మావో జెడాంగ్ తర్వాత కీలకమైన కోర్ లీడర్గా పేర్కొంటున్నారు. జిన్పింగ్ ఇప్పటికే మూడోసారి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు. ఆయనకు ముందు చైనా అధ్యక్షులు సాధారణంగా ఐదేళ్ల పదవీ కాలం రెండు సార్లు చేపట్టిన తర్వాత పదవి నుంచి తప్పుకునే సంప్రదాయం ఉండేది. జిన్పింగ్ మాత్రం ఆ సంప్రదాయానికి స్వస్తి చెప్పి మూడోసారి అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది జరిగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఐదేళ్లకోసారి నిర్వహించే కాంగ్రెస్లో ఆయన నాలుగోసారి అధ్యక్ష పదవి కోసం ప్రయత్నించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు తమ బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వహించాలని జిన్పింగ్ చేస్తున్న వరుస హెచ్చరికలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
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