శాంతి దిశగా పశ్చిమాసియా- హర్మూజ్ దిగ్బంధనం ఎత్తివేత- అమెరికా దళాల ఉపసంహరణకు ప్రతిపాదన!
యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య ముసాయిదా శాంతి ప్రతిపాదనలు- 30 రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం ఎత్తివేత- అమెరికా దళాల ఉపసంహరణకు ప్రతిపాదనలు
Published : May 27, 2026 at 8:21 PM IST
Draft US Iran Peace Framework : పశ్చిమాసియాలో యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గి శాంతి దిశగా అడుగులు పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఘర్షణలను తగ్గించే లక్ష్యంతో అమెరికా-ఇరాన్ల మధ్య తాజాగా ఒక ముసాయిదా అవగాహన ఒప్పందం సిద్ధమైనట్లు టెహ్రాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక మీడియా బుధవారం వెల్లడించింది. ఈ ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైన తరుణంలో తాజా ప్రతిపాదన ప్రాంతీయ సంఘర్షణలను తగ్గిస్తుందని, హర్మూర్ జలసంధి వద్ద తిరిగి సాధారణ స్థితిని నెలకొల్పడానికి ఒక రోడ్మ్యాప్ అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ కథనం ప్రకారం, ఇరుదేశాల మధ్య గల శత్రుత్వాలను ముగించడానికి, ప్రధాన ఆర్థిక, భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి ఈ ప్రతిపాదన ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంది.
30 రోజుల్లోగా హర్మూజ్ ఫ్రీ!
ఈ తాజా ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఇరాన్ 30 రోజుల్లోగా హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను యుద్ధానికి ముందున్న స్థాయికి పునరుద్ధరిస్తుంది. ఒమన్తో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇరాన్ నౌకల రాకపోకలను నిర్వహిస్తుంది. అయితే అమెరికా సైనిక నౌకలకు మాత్రం ఈ మినహాయింపు ఉండదు. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ చుట్టుపక్కల నుంచి తన సైనిక దళాలను ఉపసంహరించుకోవడానికి అమెరికా అంగీకరించింది. అయితే ఇది ప్రస్తుత మోహరింపులకు వర్తిస్తుందా? లేదా పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా శాశ్వత స్థావరాలకు కూడా వర్తిస్తుందా? అనే దానిపై మరిన్ని చర్చలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు సాధారణ స్థితికి రావాలంటే, అమెరికా చేసిన నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయాల్సి ఉంటుంది.