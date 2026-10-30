చరిత్ర సృష్టించిన పోప్ లియో XIV- అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన మొదటి పోప్గా రికార్డ్!
Pope Leo XIV Votes In US Election: అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన తొలి పోప్గా లియో XIV చరిత్ర సృష్టించారు. మిడ్ టర్మ్స్ కోసం చికాగోలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 7:12 PM IST
క్యాథలిక్ చర్చి చరిత్రలో మరో ఆసక్తికర పరిణామం జరిగింది. పోప్ లియో XIV అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన మొదటి పోప్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. అమెరికాలో నవంబరులో జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోప్ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. చికాగోలో పుట్టిన పోప్, అక్కడి నుంచే మెయిల్- ఇన్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు హక్కును సమర్పించినట్లు వాటికన్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. పౌరుల బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నికల్లో భాగస్వామ్యం కావాలనే నమ్మకానికి అనుగుణంగానే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. పోప్ లియో XIV అమెరికాలోని చికాగోలో జన్మించారు. ఆయన అసలు పేరు రాబర్ట్ ప్రివోస్ట్. వాటికన్ హోలీ సీ ప్రెస్ ఆఫీస్ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం- 'అమెరికా పౌరుడిగా లియో XIV తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అర్హత ఉన్న ప్రతిసారీ ఆయన ఓటు వేశారు' అని తెలిపింది. దీంతో పోప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన తొలి వ్యక్తిగా ఆయన చరిత్రలో నిలిచారు.
పోప్ లియో XIV అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా, గతంలో పెరూలో ఉన్న సమయంలో కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని వాటికన్ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. 'ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలలో భాగస్వాములు కావడం అనేది పౌరుల హక్కు మాత్రమే కాదు, వారి ప్రాథమిక బాధ్యత కూడా అని పోప్ బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు' అని వాటికన్ తెలిపింది.