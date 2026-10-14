పోప్కు లంగ్ క్యాన్సర్- కుడి ఊపిరితిత్తి దిగువ భాగాన్ని తొలగించిన వైద్యులు
రోమన్ క్యాథలిక్ క్రైస్తవ మతగురువు పోప్ లియో-14 ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్లు వాటికన్ ప్రకటించింది. శస్త్రచికిత్స తర్వాత క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయినట్లు తెలిపింది.
Published : October 14, 2026 at 5:36 PM IST
Pope Leo Lung Cancer : రోమన్ క్యాథలిక్ క్రైస్తవ మతగురువు పోప్ లియో-14 ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్లు వాటికన్ ప్రకటించింది. శస్త్రచికిత్స తర్వాత క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయినట్లు తెలిపింది. రోమ్లోని గెమెల్లి ఆస్పత్రి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి పోప్ కుడి ఊపిరితిత్తి దిగువభాగాన్ని తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని మెడికల్ బులెటిన్లో వాటికన్ పేర్కొంది.
శస్త్రచికిత్సకు ముందు చేసిన పరీక్షల్లోనే క్యాన్సర్ కావచ్చని అనుమానించినప్పటికీ మంగళవారం జరిగిన ఆపరేషన్ తర్వాత అది పూర్తిగా నిర్ధారణ అయింది. 71ఏళ్ల పోప్ దాదాపు 3గంటలపాటు ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నారు. ప్రధాన శస్త్రచికిత్స సుమారు 90నిమిషాల పాటు సాగింది. ఆయన కుడి ఊపిరితిత్తి దిగువ భాగాన్ని వైద్యులు తొలగించారు. ఆపరేషన్ విజయవంతమైందని, ఎలాంటి సమస్యలూ తలెత్తలేదని వైద్యులు ప్రకటించారు.
పోప్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన 17 నెలల కాలంలో ఆయన ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యను బహిర్గతం చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన ప్రార్థనల్లో స్వయంగా పోపే తనకు ఊపిరితిత్తిలో చిన్నగడ్డ ఉందని, దాన్ని తొలగించేందుకు సర్జరీ చేయించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రాథమిక దశలోనే క్యాన్సర్ గడ్డను తొలగించినందున ఆయన త్వరగానే కోలుకుంటారని, చికిత్స ఫలితం అద్భుతంగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.
సాధారణ అనస్థీషియాతో జరిగిన ఈ సర్జరీ తర్వాత ఆయన సుమారు వారం రోజులపాటు ఆస్పత్రిలోనే ఉంటారు. అక్టోబర్ 20వరకు పోప్ అధికారిక సమావేశాలన్నింటినీ వాటికన్ రద్దు చేసింది. శస్త్రచికిత్స తర్వాత 3 వారాలు విమాన ప్రయాణాలు చేయకూడదని వైద్యులు సూచించారు. పోప్ కోలుకునే తీరు ఆధారంగా నవంబర్ 6 నుంచి 17వరకు జరగాల్సిన ఉరుగ్వే, అర్జెంటీనా, పెరూ దేశాల పర్యటన ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం పోప్ లియో-14 కోలుకుంటున్నారని త్వరలోనే ఆయన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని వాటికన్ ప్రతినిధి తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవులు ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.