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PoKలో పాకిస్థాన్​ నరమేథం- ఆరుగురు పౌరులు మృతి

ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో పాక్ నిర్బంధానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ప్రజలు- నరమేథం కొనసాగిస్తున్న పాకిస్థాన్‌ సైన్యం

PoK Violence Death Toll
PoK Violence Death Toll (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 7:14 PM IST

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PoK Violence Death Toll : ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో పాకిస్థాన్‌ సైన్యం నరమేథం కొనసాగిస్తోంది. రావల్‌కోట్‌ నగరంలో పౌరులపై పాకిస్థాన్ భద్రతా బలగాలు అణిచివేత చర్యలకు దిగడంతో అక్కడి న్యూబస్ టెర్మినల్ సమీపంలో ఘర్షణలు చెలరేగాయి. ఈ సందర్భంగా పాక్ బలగాలు జరిపిన కాల్పుల్లో ఆరుగురు పౌరులు మరణించారు. జాహిద్ మొఘల్, జాఫర్ మొఘల్, అర్సలాన్ అక్బర్‌, వాజిద్ హయత్ ప్రాణాలు కోల్పోయినవారిలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. తాజా హింసాత్మక ఘటనలతో రావల్‌కోట్‌ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై పీవోకేలో ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పౌరులున్న ప్రాంతాల్లో సైన్యాన్ని తొలిగించాలని పీఓకేలో విధించిన నిర్బంధాన్ని ఎత్తివేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సోమవారం అమెరికాలో నివసిస్తున్న పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ వాసులు వాషింగ్టన్‌లోని శ్వేతసౌధం వద్ద ఆందోళన చేశారు. పీఓకేలో క్షీణిస్తున్న మానవతా సంక్షోభంపై అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టి సారించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పీఓకేలో పౌరులపై కాల్పులను భారత విదేశాంగశాఖ ఖండించింది. దశాబ్దాలుగా క్రమబద్దమైన దోపిడీ, పౌర హక్కుల నిరాకరణ, ప్రజలను పీడించడం వల్లే ఆక్రమిత కశ్మీర్ ప్రజలు ఆందోళనలు చేస్తున్నారని భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణ్‌ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. పౌరులకు నిత్యావసర వస్తువులు కూడా అందకుండా పాక్ ప్రభుత్వం దారుణంగా వ్యవహరిస్తోందని దుయ్యబట్టారు. పౌరుల హక్కులు కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ దమనకాండకు పాక్‌ బాధ్యత వహించేలా అంతర్జాతీయ సమాజం చూస్తుందని భావిస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు.

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