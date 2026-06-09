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నెత్తురోడిన పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్- అల్లర్లలో 30 మందికిపైగా మృతి!

మరోసారి నెత్తురోడిన పీవోకే- అల్లర్లలో 30 మందికిపైగా మృతి, 200 మందికి పైగా గాయాలు- అవామీ యాక్షన్ కమిటీపై నిషేధానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల నిరసనలు

PoK Unrest
PoK Unrest (Associate Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 4:09 PM IST

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PoK Unrest Death Toll : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ మరోసారి నెత్తురోడింది. స్థానిక అవామీ యాక్షన్ కమిటీ-JAACపై నిషేధానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్న పౌరులపై పాక్ సైన్యం మంగళవారం కాల్పులు జరిపింది. దీనితో అల్లర్లు చెలరేగాయి. ఈ అల్లర్లలో పలువురు భద్రతాసిబ్బంది సహా మొత్తం 30 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని, 200 మంది వరకు గాయాలపాలు అయ్యారని పాక్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. అయితే మృతుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందని, పాక్​ ప్రభుత్వం కావాలనే వివరాలను బయటకు రానివ్వడం లేదని JAACతో పాటు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

సమస్యలపై పోరాడుతుంటే
పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్​లో పౌర సమాజ కూటమిగా ఏర్పడ్డ JAAC పీవోకేలో ఆర్థిక, రాజకీయాలకు సంబంధించిన విషయాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తోంది. ముఖ్యంగా పీవోకేలో ఇంతకు ముందు జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలు, ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత, విద్యుత్ కొరత, ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, వనరుల దోపిడీ, రాజకీయ వివక్ష మొదలైన సమస్యలపై పోరాడుతోంది.

ఈ క్రమంలోనే, జులై 27న పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్​ శాసనసభకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని పాక్ నిర్ణయించింది. అయితే ఈ శాసనసభలో ఉన్న మొత్తం 45 స్థానాల్లో 12 స్థానాలను పీవోకేకు చెందని పాక్ జాతీయులకు కేటాయిస్తూ (రిజర్వేషన్​)​​ చట్టం చేసింది. దీని వల్ల స్థానికుల హక్కులు దెబ్బతింటాయంటూ JAAC ఉద్యమిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ సంస్థకు ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని పాక్ ఆరోపించింది. అక్కడితో ఆగకుండా ప్రజాశాంతి, భద్రతకు ముప్పు ఉందనే కారణం చూపిస్తూ గతవారం జేఏఏసీ సంస్థను నిషేధించింది. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ స్థానికులు రోడ్లపైకి రావడంతో అల్లర్లు చెలరేగాయి.

అలా అల్లర్లు ప్రారంభమయ్యాయ్​!
ఈ క్రమంలో గత శుక్రవారం రాత్రి సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో ఒక వ్యాపారి మరణించాడు. దీనితో పీవోకేలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఆదివారం రావల్​కోట్​ నగరంలో సైన్యానికి, నిరసనకారులకు మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. దీనిపై రావల్​కోట్​ కమిషనర్​ సర్దార్​ వహీద్​ ఖాన్​ ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీతో మాట్లాడుతూ, "పోలీసుల కాల్పుల్లో మరణించిన వ్యాపారి మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రి మార్చురీలో ఉంచాం. దీనిలో ఆ ఆసుపత్రి వెలుపల జేఏఏసీ మద్దతుదారులు భారీగా గుమిగూడారు. భద్రతా దళాలు వారిని చెదరగొట్టడానికి చూశాయి. దీనితో జేఏఏసీకు చెందిన కార్యకర్తలు ఆటోమేటిక్ రైఫిళ్లు, పెట్రోల్ బాంబులు, ఇతర ఆయుధాలతో దాడులకు దిగారు. దీనిని అడ్డుకోవడానికి భద్రతా దళాలు కాల్పులు జరపడంతో ఆరుగురు నిరసనకారులు మరణించారు. ఆ తర్వాత పలువురిని అరెస్టు చేశారు" అని తెలిపారు.

మమ్మల్ని అణచివేస్తున్నారు: జేఏఏసీ
అయితే కమిషనర్​ సర్దార్ వహీద్ ఖాన్​ ప్రకటనను స్థానికులు, జేఏఏసీ మద్దతుదారులు ఖండించారు. పౌరుల మరణాల సంఖ్య ప్రభుత్వం చెబుతున్నదానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వారు అంటున్నారు. తమను ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో చేర్చడంపై మండిపడుతున్నారు. దీనిని వారు 'అణిచివేత చర్య'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. తాము కేవలం చట్టబద్ధమైన రాజకీయ, ఆర్థిక హక్కుల కోసమే నిరసన తెలుపుతున్నామని చెబుతున్నారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఈ సంస్థ పలు హింసాత్మక నిరసనలను చేపట్టడం గమనార్హం.

పాక్ చర్యలను ఖండించిన మానవ హక్కుల సంఘం
కాగా, ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం కింద జేఏఏసీని నిషేధించడంపై పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల సంఘం (హెచ్​ఆర్​సీపీ) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భద్రతా దళాలు నిరసనకారులపై మితిమీరి బలప్రయోగం చేసిందని విమర్శించింది. వారిపై కాల్పులు జరపడాన్ని ఖండించింది. మరోవైపు పీవోకేలో జరిగిన అల్లర్లలో పౌరులు, భద్రతాధికారులు మరణించడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. కమ్యునికేషన్ బ్లాకౌట్స్​ (ఇంటర్నెట్, ఫోన్​ సేవలు నిలిపివేయడం)పై నిరసన వ్యక్తం చేసింది.

"సమస్యల పరిష్కారానికి చర్చలు అవసరం. అయితే ఆ ప్రాంత ప్రజల రాజకీయ హక్కులను నిరంతరం హరిస్తూ చేసే చర్చలు అర్థరహితం. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కును కాపాడాలి. వారి సమస్యలను పారదర్శకంగా పరిష్కరించాలి. పరిస్థితి మరింత తీవ్రం కాకుండా, ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను గౌరవించి, నిజాయితీతో కూడిన సమగ్ర చర్చలు జరపాలి."
- పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల సంఘం

మరోవైపు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి వీలైనంత త్వరగా ఒక వాస్తవ నిర్ధరణ కమిటీని పంపించనున్నట్లు హెచ్​ఆర్​సీపీ ప్రకటించింది.

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