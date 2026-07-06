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పాక్‌కు PoK అల్టిమేటం- జులై 9న నిర్ణయాత్మక పోరు- భారత్ సాయం కోరిన జేఏఏసీ

పాక్‌ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం జారీ చేసిన పీఓకే నేతలు- తమ డిమాండ్లు పూర్తి చేయకపోతే జులై 9న గ్రాండ్‌ ఫైనల్‌ యాక్షన్‌ తప్పదంటూ హెచ్చరిక

pok ultimatum to pakistan
POK Protest (PTI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 12:46 PM IST

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POK Protest : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్(పీఓకే)లో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏఏసీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. తమ డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే జులై 9న భారీ, నిర్ణయాత్మక పోరాటానికి దిగుతామని ఇస్లామాబాద్‌కు జేఏఏసీ 48 గంటల అల్టిమేటం జారీ చేసింది.

పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ భగ్గుమంటోంది. పాక్‌ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై నిత్యం పోరాడుతున్న జేఏఏసీ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి 48 గంటల డెడ్‌లైన్ విధించింది. తమ డిమాండ్లన్నింటినీ వెంటనే నెరవేర్చాలని, లేనిపక్షంలో జులై 9న ఫైనల్ యాక్షన్‌కు దిగుతామని గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆ రోజు జరగబోయే ఉద్యమంలో పీఓకే ప్రజలతో పాటు, విదేశాల్లో ఉంటున్న కశ్మీరీలు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చింది. ఇదే క్రమంలో పీఓకేలో జరుగుతున్న పాక్ ప్రభుత్వ అణచివేతను, అమాయక పౌరుల హత్యలను స్వయంగా చూసేందుకు రావాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి జేఏఏసీ విజ్ఞప్తి చేసింది. జులై 9న పీఓకేలో పర్యటించాలని ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్‌, ఐరాస ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ మీడియా, మానవహక్కుల సంఘాలను ఆహ్వానించింది. నిరసనల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి కమిటీ నివాళులర్పించింది.

ప్రస్తుతం పీవోకే వ్యాప్తంగా పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు హోరెత్తుతున్నాయి. ముజఫరాబాద్, రావలాకోట్, మీర్పూర్, దడ్యాల్, డెరాకోట్ తదితర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. ప్రభుత్వం విధించిన ఆర్థిక దిగ్బంధనాన్ని వెంటనే ఎత్తివేయాలని, కమ్యూనికేషన్ సేవలను పునరుద్ధరించాలని, ఆహారం, మందుల సరఫరాకు ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించకూడదని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, అరెస్టయిన జేఏఏసీ అగ్రనేత షౌకత్ నవాజ్ మీర్ తో సహా 600 మందికి పైగా కార్యకర్తలు, రాజకీయ నాయకులను బేషరతుగా విడుదల చేయాలని పట్టుబడుతున్నారు. అలాగే, గతంలో ప్రభుత్వం అంగీకరించిన 38-అంశాల ఒప్పందాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని, ఆందోళనల్లో మరణించిన వారి మృతదేహాలను వారి కుటుంబాలకు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

భారత్​ సాయం కోరిన జేఏఏసీ నేత
జేఏఏసీ నేత సర్దార్ అమన్ ఖాన్ ఓ వీడియో సందేశంలో భారత్ సహాయం కోరారు. పీఓకేలో పాక్ ప్రభుత్వం ఆహారపదార్థాలు, నిత్యావసరాలను అడ్డుకుంటున్న నేపథ్యంలో మానవతా సాయం అందించాలని కోరారు. పరిస్థితులు మరింత దిగజారితే పౌరులు భారత్‌కు వచ్చేందుకు వీలుగా నియంత్రణ రేఖ వెంట సరిహద్దును తెరవాలని అమన్‌ ఖాన్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

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POK PROTEST
JAAC ON PAKISTAN
POK ULTIMATUM TO PAKISTAN

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