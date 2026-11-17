ఇండో పసిఫిక్కు విశ్వసనీయ పరిష్కారాలు అందిస్తున్న క్వాడ్ కూటమి: ప్రధాని మోదీ
Quad Summit 2026 : ఫిలిప్పీన్స్ మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 5:17 PM IST
క్వాడ్ కూటమిని నిర్మాణాత్మక, విశ్వసనీయ భాగస్వామ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభివర్ణించారు. సముద్ర భద్రత, సరఫరా గొలుసులు, నూతన సాంకేతికతలు, విపత్తు ప్రతిస్పందన వంటి పలు రంగాల్లో క్వాడ్ కూటమి మొత్తం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతానికి విశ్వసనీయ పరిష్కారాలను అందిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈ మేరకు ఫిలిప్పీన్స్ మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ సమావేశంలో మంగళవారం నాడు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్వాడ్ కూటమితో మనీలా నగరానికి ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
నాలుగు సభ్య దేశాలు తొలిసారిగా 2007లో మనీలాలో సమావేశమయ్యాయని ప్రధాని మోదీ గుర్తుచేశారు. ఆ తర్వాత 2017లో అదే నగరంలో తమ చర్చలను పునఃప్రారంభించారని చెప్పారు. ఇప్పుడు 2026లో మరోసారి క్వాడ్ సమావేశం జరగడం మైలురాయిని సూచిస్తుందని అన్నారు. నాలుగు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు ఐదుసార్లు సమావేశమయ్యారని, ఇది వారి రాజకీయ సంకల్పానికి, భాగస్వామ్యం పట్ల వారి ఉమ్మడి నిబద్ధతకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు తదుపరి దశకు నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
#WATCH | Manila, Philippines: At the meeting with Quad leaders, PM Narendra Modi says, "For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavour that the Quad provides trusted solutions." (Video: ANI/DD News)— ANI (@ANI) November 17, 2026