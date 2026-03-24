మోదీకి ఫోన్ చేసిన ట్రంప్- హర్ముజ్ జలసంధిని తెరిపించడంపై చర్చలు
Published : March 24, 2026 at 7:03 PM IST
PM Modi Trump Talks : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఇరు దేశాధినేతలు పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, హర్ముజ్ జలసంధిని తెరిపించాల్సిన అవసరం గురించి చర్చించారు. ఈ విషయాన్ని భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియా గోర్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.