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ప్రధాని మోదీకి స్లోవేకియా​ అత్యన్నుత పౌర పురస్కార- ఇప్పటికి 33 అవార్డులు సొంతం

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మరో అరుదైన గౌరవం- తమ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారంతో మోదీని సత్కరించిన స్లోవేకియా- ప్రధాని మోదీకి అవార్డును ప్రదానం చేసిన స్లోవేకియా అధ్యక్షుడు పీటర్ పెల్లెగ్రిని

Pm Modi Slovakia Highest Award
Pm Modi Slovakia Highest Award (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 7:10 AM IST

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Pm Modi Slovakia Highest Award : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని స్లోవేకియా ప్రభుత్వం తమ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది వైట్ డబుల్ క్రాస్‌తో సత్కరించింది. రాజధాని బ్రటిస్లావాలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో స్లోవేకియా అధ్యక్షుడు పీటర్ పెల్లెగ్రిని ప్రధాని మోదీకి అవార్డును ప్రదానం చేశారు. విదేశీ పౌరులకు మాత్రమే స్లోవేకియా ప్రభుత్వం ఈ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేస్తుంది. ఈ అవార్డు 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు దక్కిన గౌరవమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్, స్లోవేకియా మధ్య ఉన్న సుదీర్ఘ స్నేహ బంధానికి ఈ పురస్కారాన్ని అంకితమిస్తున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకూ ప్రధాని మోదీని వరించిన అంతర్జాతీయ పురస్కారాల సంఖ్య 33కు చేరుకుంది. అటు ప్రధాని మోదీ మరో రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. పదవి చేపట్టిన నాటి నుంచీ ఇప్పటి వరకు ఆయన 100 విదేశీ పర్యటనలు పూర్తి చేశారు. తాజాగా వారం రోజుల యూరప్ పర్యటనతో ఆయన ఈ రికార్డును సృష్టించారు. ప్రధానమంత్రి హోదాలో మోదీ ఇప్పటి వరకు 78 దేశాలు సందర్శించారు.

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PM MODI SLOVAKIA HIGHEST AWARD
PM MODI SLOVAKIA HIGHEST AWARD

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