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జకార్తాలో మోదీకి ఘన స్వాగతం- ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో ఆతిథ్యానికి భారత ప్రధాని ఫిదా

3 దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఇండోనేసియా చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం పలికిన అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో- ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్యంపై చర్చ

Indian diaspora welcomes PM Modi in Jakarata
Indian diaspora welcomes PM Modi in Jakarata (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 6:14 PM IST

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PM Modi Indonesia Visit 2026 : మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం రోజు ఇండోనేసియా రాజధాని జకార్తా చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో స్వయంగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు వచ్చి మోదీకి స్వాగతం పలకడం విశేషం. ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడి ఆత్మీయ ఆతిథ్యానికి స్పందించిన ప్రధాని మోదీ- స్వయంగా ప్రబోవో తనను విమానాశ్రయానికి వచ్చి స్వాగతించడం ఎంతో హత్తుకుందని తెలిపారు. ఈ పర్యటనలో భారత్- ఇండోనేసియా సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే అంశాలు చర్చలు జరగనున్నట్లు వెల్లడించారు.

జకార్తా చేరుకున్న అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో స్పందించారు. 'జకార్తా చేరుకున్నాను. అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో స్వయంగా విమానశ్రయానికి వచ్చి స్వాగతం పలకడం నన్నెంతో హత్తుకుంది. 2018లో భారత్- ఇండోనేసియా సంబంధాల్ని సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లాం. ఆ భాగస్వామ్యం రెండు దేశాల ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది' అని పేర్కొన్నారు.

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