ETV Bharat / international

భారత్​, ఇండోనేసియా కలిస్తే 'కుచ్​ కుచ్' కాదు- 'బహుత్ కుచ్'​ జరుగుతుంది: ప్రధాని మోదీ

ఇండోనేసియాలో కుచ్​ కుచ్​ హోతా హై పాట ప్రజాదరణను గుర్తు చేసుకున్న ప్రధాని మోదీ- భారత్​, ఇండోనేసియా కలిసి ముందడుగు వేస్తే బహుత్ కుచ్ జరుగుతుందని వ్యాఖ్య

Modi
Modi (Youtube@MEAIndia)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 8:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Indonesia Visit Updates : ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రభోవో సుంబియాంటోను "భారతదేశానికి నిజమైన స్నేహితుడు" అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభివర్ణించారు. ఇండోనేసియా ప్రజలు తనపై చూపిన ఆదరాభిమానాలకు, హృదయపూర్వక స్వాగతానికి తాను ముగ్ధుడినయ్యాయని అన్నారు. మంగళవారం జకార్తాలో జరిగిన ప్రవాస భారతీయుల కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండోనేసియాలో హిందీ పాట 'కుచ్​ కుచ్​ హోతా హై'కి ఉన్న ప్రజాదరణను ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. భారత్, ఇండోనేసియా కలిసి ముందడుగు వేసినప్పుడు, అది కేవలం 'కుచు కుచ్​'కే పరిమితం కాకుండా, 'బహుత్ కుచ్​'కు దారితీస్తుందని అన్నారు.

"నాపై ప్రశంసలు కురిపించినందుకు అధ్యక్షుడు ప్రభోవోకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మీరు భారతదేశానికి నిజమైన స్నేహితులు. ఇండోనేసియా ప్రజలు నా పట్ల చూపిన ఆదరాభిమానాలకు నేను ముగ్ధిడిని అయ్యాను. దానిని వివరించడానికి మాటలు సరిపోవు. ప్రతి ఒక్కరి ముఖంలో భారత్ పట్ల ఉన్న ప్రేమ, గౌరవం, లోతైన అనుబంధం నాకు స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఇక్కడ హిందీ పాట కుచ్​ కుచ్​ హోతా హై చాలా ఫేమస్ అని నేను గమనించాను. ఈ రోజు నేను అధ్యక్షుడు ప్రభోవోతో ఒక విషయం చెప్పాను. భారత్, ఇండోనేసియా కలిసి ముందుగు సాగితే అది కేవలం కుచ్​ కుచ్​ కాదు, బహుత్ కుచ్​ అవుతుంది అన్నాను."
- ప్రధాని మోదీ

నేను వచ్చినప్పుడల్లా అలానే జరుగుతోంది!
ఫిఫా వరల్డ్​ కప్​పై ఇండోనేసియాలో ఉన్న క్రేజ్​ గురించి కూడా మోదీ మాట్లాడారు. తాను ఈ దేశాన్ని సందర్శించిన ప్రతిసారీ ఈ గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్​ ఈవెంట్ జరగడం ఒక విశేషమని చెప్పారు. "ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్​బాల్​ ఫీవర్ ఊపేస్తోంది. ఇక్కడ ఇండోనేసియాలో కూడా ఫుట్​బాల్​పై విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. మీరందరూ కూడా అదే శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని ఇక్కడకు తీసుకువచ్చారని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ ఒక కోఇన్సిడెన్స్ ఉంది. నేను ఇండోనేసియాకు వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడ ఫిఫా వరల్డ్ కప్​ సందడి కనిపిస్తోంది. మొదటి ఈవెంట్​ 2018లో జకార్తాలో జరిగింది. 2022లో బాలిలో, ఇప్పుడు 2026లో మరోసారి జకార్తాలో ఇది జరుగుతోంది. ఇండోనేషియాలో జరిగిన ఈ మూడు ఈవెంట్​లనుకు మ్యాన్ ఆఫ్​ ది మ్యాచ్ ఒక్కరే. అది ఎవరంటే ఇండోనేసియాలో నివసిస్తున్న మీరంతా. మీరందరే ఇక్కడి మ్యాన్ ఆఫ్​ ది మ్యాచ్​" అని ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసగించడానికి ముందు, ప్రధాని మోదీ భారత సమాజానికి చెందిన పలువురు సభ్యులను కలుసుకున్నారు. ప్రవాస భారతీయులు ప్రదర్శించిన సంప్రదాయ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనను తిలకించారు. అంతకు ముందు ఆయన ఆ దేశాధ్యక్షుడు ప్రభోవోతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇండోనేషియా పార్లమెంట్​ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

నేను మోదీకి పెద్ద అభిమానిని
మరోవైపు ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రభోవో, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తాను ఎంతగానో అభిమానించే నాయకుడు మోదీ అని కొనియాడారు. తాను స్వయంగా మోదీ విధానాలను అధ్యయనం చేసి, వాటిని తమ దేశంలో అమలు చేశానని చెప్పారు. జకార్తాలో జరిగిన ప్రవాస భారతీయుల కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, భారత సంస్కృతితో ఇండోనేసియాకు ఉన్న లోతైన అనుబంధాన్ని ప్రస్తావించారు. తమ దేశ భాష కూడా చాలా వరకు (50 శాతం) సంస్కృతం నుంచే వచ్చిందని అన్నారు. తమ పేర్లలో చాలా సంస్కృతం పేర్లే అని చెప్పారు. ఇండోనేషియా ప్రజలు భారతదేశ అనుభవాల నుంచి నేర్చుకోవాలని, తమ నాగరికత, సంస్కృతిపై భారతీయ నాగరికత ప్రభావం బలంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

"భారత అంతర్గత రాజకీయాల్లో పాలుపంచుకోవాలని నేను అనుకోవడం లేదు. నేను భారతీయులందరికీ స్నేహితుడిని. కానీ నేను ఒక విషయాన్ని అంగీకరించాలని అనుకుంటున్నాను. నేను మోదీకి పెద్ద అభిమానిని అని నా సన్నిహితులు, సహచరులు కూడా సాక్ష్యమిస్తారు. నేను ప్రొఫెషనల్ రాజకీయ నాయకుడిని కాదు. దీనికి రుజువు ఏమిటంటే, నేను ఐదు సార్లు సాధారణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను. నాలుగు సార్లు ఓడిపోయాను. నేను అధ్యక్షుడిని కాకముందు కూడా ప్రధాని మోదీ విధానాలను అధ్యయనం చేశాను. వాటిపై ఎలాంటి కాపీరైటు లేదు కాబట్టి, నేను ఆయన విధానాల్లో చాలా వాటిని కాపీ కొట్టాను. మోదీ కూడా దయాహృదయంతో తన విధానాలను కాపీ చేసుకోవడానికి నన్ను అనుమతించారు. కాబట్టి నాపై ఏ కోర్టులో కేసు వేయలేరు" అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

నాది భారతీయ డీఎన్​ఏ
అంతేకాదు తనకు భారతీయ డీఎన్​ఏ ఉందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను భారతదేశానికి నా అధికారిక పర్యటన చేయడానికి ముందే, నాకు జెనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ పరీక్ష జరిగింది. నా డీఎన్ఏ పరీక్షించినప్పుడు, నాకు భారతీయ డీఎన్​ఏ ఉన్నట్లు తేలింది. అందుకేనేమై నేను భారతీయ సంగీతం విన్నప్పుడల్లా, నా శరీరం నా కంట్రోల్​లో లేకుండా కదలడం (డ్యాన్స్​ చేయడం) నేను గమనించాను. నా మంత్రులు, నా జనరల్స్​కు కూడా డాన్స్ చేయడం, పాటలు పాడడం అంటే ఇష్టం. బహుశా వారిలో చాలా మందికి భారతీయ డీఎన్​ఏ ఉండవచ్చు" అని అన్నారు.

'రామాయణం, మహాభారతం మన బంధానికి పునాది'- ఇండోనేసియా పార్లమెంటులో మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

ఇండోనేసియాలో IIM బెంగళూరు క్యాంపస్- మోదీ చేతులు మీదుగా​ ప్రారంభం: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​

TAGGED:

MODI KUCH KUCH HOTA HAI SONG
MODI ON INDIA INDONESIA RELATIONS
MODI SPEECH IN INDONESIA
INDONESIA PRESIDENT ABOUT MODI
MODI INDONESIA VISIT UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.