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జీ-7 సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మోదీ, ట్రంప్- ట్రేడ్​ డీల్​పై చర్చ?

ఫ్రాన్స్‌లోని ఎవియాన్ వేదికగా 52వ జీ-7 శిఖరాగ్ర సదస్సు- ఫ్యామిలీ ఫొటో సందర్భంగా కొద్ది సేపు ముచ్చటించిన ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​

Modi Trump Interaction At G7
Modi Trump Interaction At G7 (DD News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 8:02 PM IST

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Modi Trump Interaction At G7 : ఫ్రాన్స్‌లోని ఎవియాన్ వేదికగా జరుగుతున్న 52వ జీ-7 శిఖరాగ్ర సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. జీ-7 సదస్సులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సంప్రదాయ 'ఫ్యామిలీ ఫోటో' సెషన్ తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. ఇద్దరు నేతలు కరచాలనం చేసుకోగా, మోదీ భుజంపై ట్రంప్ ఆప్యాయంగా తట్టారు. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన పర్యటన తర్వాత వీరిద్దరూ నేరుగా కలుసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఆ తర్వాత జరిగిన అవుట్‌రీచ్ సెషన్‌లోనూ ఇరు దేశాల అధినేతలు పక్కాపక్కనే కూర్చుని చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు సదస్సు ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత ఆనవాయితీ ప్రకారం, మోదీ జీ7 దేశాల నేతలు, ఆహ్వానిత దేశాల ప్రతినిధులను కలిశారు.

ఫ్యామిలీ ఫోటోలో మోదీతో పాటు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫత్తా అల్-సిసి ఉన్నారు. జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూయిజ్ ఇనాసియో లులా డా సిల్వా తదితర అగ్ర దేశాల నేతలు పాల్గొన్నారు.

వరుసగా ఏడోసారి
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడి ఆహ్వానం మేరకు ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ మంగళవారం జీ-7 సదస్సుకు వెళ్లారు. ఈ సదస్సులో భాగస్వామ్య దేశంగా భారత్​ పాల్గొనడం ఇది 13వ సారి కాగా, ప్రధాని మోదీ వరుసగా ఏడోసారి వెళ్లడం గమనార్హం. కాగా, ప్రధాని మోదీ ఈ జీ-7 ఉమ్మడి సమావేశాలతోపాటు, సపరేటుగా వివిధ దేశాల నేతలతో ప్రత్యేకంగా దౌత్య చర్చలు జరపనున్నారు. ముఖ్యంగా కెనడా ప్రధాని మార్క్​ కార్నీ, యూకే ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్​, యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహ్మద్​ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్​లతో విడివిడిగా సమాశం కానున్నారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా జూన్​ 17న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​తో మోదీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతారు. భారత్​-అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంపైనే ఈ భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు వైట్​ హౌస్​ ధ్రువీకరించింది.

జీ-7లో ఎవరెవరు పాల్గొంటారు?
జీ-7 దేశాలు, భాగస్వామ్య దేశాల నేతలతో పాటు వరల్డ్ బ్యాంక్​, ఆఫ్రికన్ డెవలప్​మెంట్ బ్యాంకు వంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల అధిపతులు కూడా ఈ సెషన్​లో పాల్గొంటారు. ఇందులో అంతర్జాతీయ సహకారం, సుస్థిర అభివృద్ధి, ప్రపంచ ఆర్థిక సవాళ్లపై చర్చలు జరుగుతాయి.

రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచాలని నిర్ణయం
మరోవైపు, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచాలని జీ7 దేశాధినేతలు నిర్ణయించారు. ఉక్రెయిన్ అంశాన్ని తిరిగి ట్రంప్ ఎజెండాలో చేర్చేందుకు జీ7 దేశాలు ప్రయత్నించారు. ఫ్రాన్స్‌లోని ఎవియన్‌లో జీ7 నేతలతో ఉదయం జరిగిన వర్కింగ్ సెషన్‌లో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌ స్కీ పాల్గొన్నారు. 75 నిమిషాల సమావేశం కావడంతో చర్చలు త్వరగా ముగిశాయి. యుద్ధం ముగించేలా రష్యా చమురు, గ్యాస్‌పై ఆంక్షలు విధించి మరింత ఒత్తిడి పెంచాలని జీ7 నేతలు అంగీకరించారని ఫ్రెంచ్ దౌత్యవేత్త ఒకరు చెప్పారు. ఇదేస మయంలో ఉక్రెయిన్‌కు ఎయిర్ డిఫెన్స్‌, ఇతర ఆయుధ వ్యవస్థలు అందించడానికి అంగీకరించారని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌కు ట్రంప్ సైనిక సాయం తగ్గించినందున ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, ఐరోపా దేశాలే సైనిక, ఆర్థిక మద్దతు ఇస్తున్నాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల అమెరికాపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదన్న ట్రంప్, అక్కడ జరుగుతున్న ప్రాణనష్టం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను చేయగలిగినదంతా చేస్తానని చెప్పారు. జీ7 నాయకులు ఉక్రెయిన్‌కు ఏకగ్రీవ మద్దతును ప్రకటించారని సమావేశం తర్వాత జెలెన్‌ స్కీ చెప్పారు. యుద్ధాన్ని ముగించడానికి, కాల్పుల విరమణకు ఉక్రెయిన్ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. కానీ రష్యా నుంచి ఎలాంటి నిర్మాణాత్మక కార్యాచరణ లేదని జెలెన్‌ స్కీ విమర్శించారు.

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