అమెరికా, భారత్​ మధ్య సంబంధాలు బలంగానే ఉన్నాయి: రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్- అమెరికా సంబంధాలు బలంగా ఉన్నాయని రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా వ్యాఖ్యలు- మోదీ– ట్రంప్ స్నేహం ద్వైపాక్షిక సహకారానికి దోహదమని స్పష్టం- వాణిజ్యం, రక్షణ, AI, క్రిటికల్ మినరల్స్‌లో విస్తరిస్తున్న భాగస్వామ్యం

Ambassador Vinay Mohan Kwatra
Ambassador Vinay Mohan Kwatra (ANI)
Published : April 24, 2026 at 7:23 AM IST

India US Relations : వాషింగ్టన్- దిల్లీ సంబంధాలపై అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న భాగస్వామ్యం అనేక రంగాల్లో బలోపేతంగా కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఉన్న అనుబంధం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు మరింత బలం చేకూర్చిందని క్వాత్రా వివరించారు. ఇద్దరి నేతల మధ్య పరస్పర గౌరవం, స్నేహభావం ఉందని, అది రెండు దేశాల మధ్య విస్తృత సహకారంగా మారిందన్నారు.

ప్రభుత్వాల మధ్య మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల మధ్య కూడా బలమైన అనుబంధం కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన హడ్సన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నిర్వహించిన 'ది న్యూ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్'లో ఆయన ఈ మేరకు మాట్లాడారు. భారత్- అమెరికా సంబంధాల్లో వాణిజ్యం కీలక స్థానం పొందిందని క్వాత్రా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య వార్షిక వాణిజ్య పరిమాణం సుమారు 200 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో దీనిని 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నామని తెలిపారు. ఈ లక్ష్యాన్ని 'మిషన్ 500'గా పేర్కొంటూ, దశాబ్దం ముగిసే నాటికి సాధించాలని రెండు దేశాలు కృషి చేస్తున్నాయని చెప్పారు.

రక్షణ రంగంలోనూ ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యం బలపడుతోంది!
అలాగే, రక్షణ రంగంలో కూడా ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యం బలపడుతోందని క్వాత్రా వెల్లడించారు. గత ఏడాది కుదిరిన 10 సంవత్సరాల రక్షణ ఫ్రేమ్‌వర్క్ దీనికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ, కృత్రిమ మేధస్సు (AI), ఖనిజాల రంగం వంటి వాటిలో భాగస్వామ్యం మరింత విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఖనిజాల విషయంలో సరఫరా భద్రత చాలా కీలకమని, ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా ఉండటమే ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

ప్రజల మధ్య సంబంధాలను 'బెడ్‌రాక్'గా అభివర్ణించిన క్వాత్రా, రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న విద్యా, వ్యాపార, సాంస్కృతిక అనుబంధాలు ఈ సంబంధాలను మరింత బలపరుస్తున్నాయని క్వాత్రా పేర్కొన్నారు. భారత్ తీసుకుంటున్న విధానపరమైన మార్పులు, చర్యల ద్వారా నేడు అభివృద్ధి దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతోందని, 'వికసిత్ భారత్ 2047' లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ఇది కేవలం లక్ష్యం మాత్రమే కాకుండా, స్పష్టమైన విధానాలు, చర్యలతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ప్రణాళిక అని చెప్పారు. ప్రతి ఏడాది కొలిచే విధంగా అభివృద్ధి సూచికలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన విదేశాంగమంత్రిత్వ శాఖ
ఇదిలా ఉండగా, భారతీయులపై అవమానకరంగా ఉన్న ఒక సోషల్ మీడియా పోస్టుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. ఆ వ్యాఖ్యలు అవగాహన లేకుండా చేసినవని, అనుచితమని, మంచి అభిరుచికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ షేర్ చేసిన ఒక వీడియోతో ప్రారంభమైంది. ఆ వీడియోలో ఒక రైట్‌వింగ్ వ్యాఖ్యాత వలస చట్టాలపై విమర్శలు చేస్తూ, భారతదేశం సహా కొన్ని దేశాలపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి.

ఈ అంశంపై ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు చేశారు. భారతీయులపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు వచ్చినప్పటికీ ప్రధాని స్పందించలేదని ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఎందుకు లేవనెత్తడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఇండో అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాలు, ఇతర అంశాలపై కూడా ఖర్గే విమర్శలు చేశారు. దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడడంలో కేంద్రం విఫలమైందని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మరింత దృఢంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రతిపక్షం అభిప్రాయపడుతోంది.

'భారత్‌ గొప్ప దేశం- మోదీ నాకు మంచి స్నేహితుడు'- ట్రంప్‌ ద్వంద్వ వైఖరి

హర్మూజ్​ను దిగ్బంధిస్తున్న ఇరాన్ చిన్నబోట్లను కాల్చి నాశనం చేయండి: నౌకాదళానికి ట్రంప్ ఆదేశం

