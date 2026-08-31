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కిర్గిస్థాన్‌లో మోదీ పర్యటన- మహాత్మ గాంధీకి ఘన నివాళి- ప్రవాస భారతీయులతో భేటీ

ఉజ్బెకిస్థాన్‌ పర్యటన ముగించుకుని కిర్గిస్థాన్‌కు చేరుకున్న నరేంద్ర మోదీ- బిష్కెక్ నగరంలో మహాత్మ గాంధీకి ఘన నివాళులర్పించిన ప్రధాని- అనంతరం ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశం

PM Modi Kyrgyzstan Tour
కిర్గిస్థాన్‌లో మోదీ పర్యటన (DD AND ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 1:22 PM IST

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PM Modi Kyrgyzstan Tour : కిర్గిస్థాన్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం ఆ దేశ రాజధాని బిష్కెక్ నగరంలో ఉన్న మహాత్మ గాంధీ స్మారకాన్ని సందర్శించారు. భారత జాతిపిత మహాత్మ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం బిష్కెక్ నగరంలోని ప్రవాస భారతీయులు, వివిధ వర్గాల ప్రజలతో మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మోదీకి 'మనస్: కిర్గిజ్ వీరగాథా కావ్యం' అనే పుస్తకాన్ని బహూకరించారు. కాగా, 2015లో కిర్గిస్థాన్ పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీయే ఈ గాంధీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. మళ్లీ దాదాపు 11 ఏళ్ల తర్వాత అదే గాంధీ స్మారకాన్ని సందర్శించి పుష్పాంజలి ఘటించారు. కాగా, షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీఐ) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ కిర్గిస్థాన్‌కు వెళ్లారు.

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