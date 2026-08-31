కిర్గిస్థాన్లో మోదీ పర్యటన- మహాత్మ గాంధీకి ఘన నివాళి- ప్రవాస భారతీయులతో భేటీ
ఉజ్బెకిస్థాన్ పర్యటన ముగించుకుని కిర్గిస్థాన్కు చేరుకున్న నరేంద్ర మోదీ- బిష్కెక్ నగరంలో మహాత్మ గాంధీకి ఘన నివాళులర్పించిన ప్రధాని- అనంతరం ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశం
Published : August 31, 2026 at 1:22 PM IST
PM Modi Kyrgyzstan Tour : కిర్గిస్థాన్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం ఆ దేశ రాజధాని బిష్కెక్ నగరంలో ఉన్న మహాత్మ గాంధీ స్మారకాన్ని సందర్శించారు. భారత జాతిపిత మహాత్మ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం బిష్కెక్ నగరంలోని ప్రవాస భారతీయులు, వివిధ వర్గాల ప్రజలతో మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మోదీకి 'మనస్: కిర్గిజ్ వీరగాథా కావ్యం' అనే పుస్తకాన్ని బహూకరించారు. కాగా, 2015లో కిర్గిస్థాన్ పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీయే ఈ గాంధీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. మళ్లీ దాదాపు 11 ఏళ్ల తర్వాత అదే గాంధీ స్మారకాన్ని సందర్శించి పుష్పాంజలి ఘటించారు. కాగా, షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఐ) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ కిర్గిస్థాన్కు వెళ్లారు.
STORY | PM Modi pays tribute to Mahatma Gandhi in Kyrgyzstan— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026
Prime Minister Narendra Modi on Monday paid tribute to Mahatma Gandhi at his memorial here during his visit to Kyrgyzstan for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit.
He also met people from various… pic.twitter.com/eUXGJwisrp
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) meets members of different communities in Bishkek, Kyrgyz Republic.— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026
(Source: PMO YT)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/dEu8FlR3xI
#WATCH | Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets people from various communities in Bishkek.— ANI (@ANI) August 31, 2026
PM Modi will participate in the 26th SCO Summit in Bishkek tomorrow.
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/YBBe7M8IBL