ప్రపంచ నేతలతో మోదీ భేటీలు- 'మెలోడీ' మూమెంట్ చూశారా?

జొహాన్నెస్​బర్గ్‌ వేదికగా ప్రపంచ నేతలతో మోదీ భేటీలు

Modi Southafrica Visit
Modi Southafrica Visit (Narendra Modi X Account)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 7:18 AM IST

2 Min Read
PM Modi South Africa Visit : దక్షిణాఫ్రికా ఆతిథ్యమిస్తున్న జీ20 సదస్సు సందర్భంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ శనివారం పలువురు ప్రపంచ నేతలతో వరుసగా భేటీ అయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం, ఆర్థిక–వాణిజ్య సహకారం, పెట్టుబడులు, ఆరోగ్య రంగ సహకారం తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు.

భారత్- యూకే భాగస్వామ్యానికి కొత్త ఉత్సాహం
మొదట బ్రిటన్ ప్రధాని కియర్ స్టార్మర్‌తో మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఏడాదిలో భారత్- యూకే భాగస్వామ్యానికి కొత్త ఉత్సాహం చేరిందని, బహుళ రంగాల్లో కలిసి ముందుకు సాగాలని మోదీ పేర్కొన్నారు. జొహాన్నెస్‌బర్గ్‌లో స్టార్మర్‌తో జరిగిన భేటీ అద్భుతమంటూ ఆయన ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్)‌లో పోస్ట్ చేశారు. తర్వాత మలేసియా ప్రధాని అన్వార్ ఇబ్రాహీంను కలిశారు. రెండు దేశాలు ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని మోదీ తెలిపారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి రంగాలపై చర్చలు జరిగాయి.

భారత్- ఫ్రాన్స్ సంబంధాలు ప్రపంచానికి మేలు!
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్‌ మెక్రాన్​తో మోదీ సమావేశం కూడా ప్రత్యేక దృష్టిని ఆకర్షించింది. పలు అంతర్జాతీయ అంశాలపై ఇద్దరూ చర్చించినట్టు మోదీ తెలిపారు. భారత్- ఫ్రాన్స్ సంబంధాలు ప్రపంచానికి మేలు చేకూర్చే శక్తిగా నిలుస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యూంగ్‌తో ఇది ఈ ఏడాది రెండో భేటీ. స్పెషల్‌ స్ట్రాటజిక్‌ పార్ట్‌నర్‌షిప్‌ కింద రెండు దేశాలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు నిర్మిస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్‌, స్టార్టప్‌ ఎకోసిస్టమ్‌, పెట్టుబడుల రంగాలలో అనుసంధానాన్ని మరింత పెంచాలని నిర్ణయించారు.

గ్లోబల్‌ సవాళ్లపై సహకారం!
బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లులా దసల్వాతో సమావేశంలో వాణిజ్య, సాంస్కృతిక మార్పిడులు ప్రధానాంశాలుగా నిలిచాయి. ప్రజల సౌభాగ్యాన్ని పెంపొందించే దిశగా భారత్–బ్రెజిల్ కలిసి పని చేస్తాయని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. జీ 20 సదస్సుకు ముందుగా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరెస్‌తో కూడా మోదీ చర్చించారు. వాతావరణ మార్పులు, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధన, గ్లోబల్‌ సవాళ్లపై సహకారం వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి.

చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఆత్మీయంగా!
ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీతో మోదీ సవినయంగా మాట్లాడుతూ ద్వైపాక్షిక సహకారం మరింత బలోపేతమవుతోందని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ముందు మోదీ, మెలోని ఎదురుపడడంతో వారు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఆత్మీయంగా పలకరించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు మరోసారి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. మెలోడీ (#Melodi) హ్యాష్ ట్యాగ్​తో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ఇక అంగోలా అధ్యక్షుడు లోరెన్‌సోతో భేటీలో వ్యాపార, సాంస్కృతిక సంబంధాలను విస్తరించేందుకు భారత్ కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి లారెన్స్ వాంగ్‌, వియత్నాం ప్రధాని ఫామ్ మిన్ చిన్, జర్మనీ చాన్స్‌లర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్‌, ఈథియోపియా ప్రధాని అబీ అహ్మద్‌తో కూడా మోదీ వేర్వేరు సమావేశాలు నిర్వహించారు. ప్రతీ దేశంతోనూ టెక్నాలజీ, పెట్టుబడులు, కౌశల్ అభివృద్ధి, వ్యాపార అనుసంధానాలపై చర్చలు జరిగాయి.

ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO) డైరెక్టర్ జనరల్‌ ఎన్‌గోజి ఓకొంజో–ఇవియాలా, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) డైరెక్టర్ జనరల్‌ టెడ్రస్​ను కూడా మోదీ కలిశారు. గ్లోబల్‌ హెల్త్‌, వాణిజ్య సవాళ్లు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల అవసరాలపై చర్చించారు. సదస్సు ప్రారంభానికి ముందుగా దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామాఫొసా ఇచ్చిన ఆతిథ్యానికి మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జీ 20 గ్రూప్​ ఫోటోను పంచుకుంటూ "ప్రపంచ ప్రగతి, శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం కోసం కలిసి పనిచేస్తాం" అని ఆయన సందేశం ఇచ్చారు.

G20 IN JOHANNESBURG
MODI IN SOUTHAFRICEA
PM MODI MEETS WORLD LEADERS
MODI SOUTHAFRICA VISIT

