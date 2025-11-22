'మీరంతా 2 దేశాల మధ్య వంతెన వంటివారు'- ప్రవాస వ్యాపారులతో ప్రధాని మోదీ
భారత సంతతికి చెందిన టెక్ వ్యాపారులతో, భారతీయ సంఘ ప్రతినిధులతో సమావేశం ఫలప్రదమైందన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
Published : November 22, 2025 at 10:58 AM IST
Modi South Africa Visit : దక్షిణాఫ్రికాలోని భారత సంతతికి చెందిన టెక్ వ్యాపారులతో, భారతీయ సంఘ ప్రతినిధులతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సమావేశమయ్యారు. భారత్తో తమ అనుబంధాన్ని మరింతగా బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జీ 20 నేతల సదస్సులో పాల్గొనడాని కిజొహన్నెస్బర్గ్ వెళ్లిన మోదీ, భారత సంతతికి చెందిన వారితో జరిగిన సమావేశాన్ని ఫలప్రదమైనదని వర్ణించారు.
టెక్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులతో జరిగిన చర్చలో ఫిన్టెక్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, వ్యవసాయం, విద్య, ఆరోగ్య రంగం, మెడికల్ పరికరాలు వంటి విభాగాల్లో వారు చేస్తున్న పనికి సంబంధించి మోదీ వివరాలు తెలుసుకున్నారు. భారత్తో అనుబంధాన్ని మరింతగా పెంచి, తమ ప్రజలతో సన్నిహితంగా పనిచేయండని ప్రధాన మంత్రి వారికి సూచించారు.
Had a fruitful interaction with Indian origin tech entrepreneurs in Johannesburg. They talked about the work they are doing in sectors such as FinTech, social media platforms, agriculture, education, healthcare, medical devices and more. Called upon them to deepen their… pic.twitter.com/gRqwIxxxfC— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
ప్రజల్లో విస్తృతంగా పెంపొందించేందుకు కృషి!
మోదీతో దక్షిణాఫ్రికా భారతీయ సంఘ సభ్యులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. భారత్ వివిధ రంగాల్లో నమోదు చేస్తున్న పురోగతిని వారు అభినందించారని మోదీ వెల్లడించారు. ప్రజల అనుబంధాన్ని మరింతగా బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలని వారికి సూచించినట్లు తెలిపారు. అలాగే యోగా, ఆయుర్వేదం వంటి భారతీయ సంస్కృతిని దక్షిణాఫ్రికా ప్రజల్లో విస్తృతంగా పెంపొందించేందుకు కృషి చేయాలని మోదీ కోరారు.
ఈ సందర్భంగా "రెండు దేశాల మధ్య మీరూ ఒక జీవవంతెన వంటివారు" అని మోదీ గుర్తుచేశారని, దక్షిణాఫ్రికాలోని 17 లక్షల మందికిపైగా ఉన్న భారతీయ వలసదారుల పాత్ర ప్రశంసనీయమని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ చెప్పారు. మహాత్మా గాంధీ, నెల్సన్ మండేలా వారసత్వాన్ని యువతతో అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమాలకు వారు చేస్తున్న కృషిని కూడా మోదీ అభినందించారు.
While interacting with the Indian community in South Africa, received a Kalash from the Chinmaya Mission, consisting of Shree Anna or millets from India as well as South Africa. This will be placed in the Annapoorna Devi Temple in Durban. pic.twitter.com/GSUSYG8CFQ— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
క్విజ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా!
చిన్మయ మిషన్ ప్రతినిధులు ఈ సందర్భంగా మోదీకి భారత్, దక్షిణాఫ్రికాలో పండిన శ్రీఅన్నం (మిల్లెట్స్)తో కూడిన కలశంను అందించారు. ఈ కలశాన్ని డర్బన్లోని అన్నపూర్ణ దేవి ఆలయంలో ప్రతిష్టించనున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. దక్షిణాఫ్రికాలో నిర్వహించిన భారత్ కో జానియే క్విజ్ విజేతలతో కూడా మోదీ భేటీ అయ్యారు. భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలపై ప్రవాస భారతీయుల్లో అవగాహన పెంచేందుకు క్విజ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.
ఆస్ట్రేలియా ప్రధానితో మోదీ ద్వైపాక్షిక సమావేశం
ఇక జీ20 సదస్సు పర్యటనలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన మంత్రి ఆంథోనీ ఆల్బనీస్తో మోదీ ద్వైపాక్షిక సమావేశం కూడా జరిగింది. రక్షణ భద్రత, కీలక ఖనిజాలు, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ప్రజల సంబంధాలు వంటి విభాగాల్లో ఇరుదేశాల సహకార పురోగతిని నేతలు సమీక్షించారు. జొహానెస్బర్గ్ చేరుకున్న కొన్ని గంటలకే ఈ సమావేశం జరిగింది. అదే విధంగా, నాస్పర్స్ చైర్మన్, సీఈవోతో కూడా మోదీ భేటీ అయ్యి భారత డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్లో అవకాశాలు, పెట్టుబడుల విస్తరణపై చర్చించారు.
Interacted with members of the Indian community based in South Africa who are actively working with different community organisations. They shared their experiences on various issues and were very appreciative of India’s strides across different fields. Urged them to keep up the… pic.twitter.com/yGv9Z6tmnp— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
మోదీకి ఘన స్వాగతం
జీ 20 సదస్సులో పాల్గొనడానికి గౌటెంగ్లోని వాటర్క్లూఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్కు చేరుకున్న మోదీకి ఘనస్వాగతం లభించింది. ఆఫ్రికా ఖండంలో జరుగుతున్న ఇదే తొలి జీ 20 సదస్సు. 2023లో భారత్ అధ్యక్షత వహించినప్పుడు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ జీ 20 శాశ్వత సభ్యత్వం పొందింది.
