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'ఇది మన ఉమ్మడి విశ్వాసానికి ప్రతీక'- భారత్​-ఆస్ట్రేలియా ఫోరమ్​లో ప్రధాని మోదీ

మూడు దేశాల పర్యటనలో రెండో విడతగా ఆస్ట్రేలియాలో ప్రధాని మోదీ- ఆ దేశ ప్రధానిని కలిసి ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా ఫోరమ్​లో పాల్గొన్న మోదీ

India-Australia CEO Forum PM Modi
India-Australia CEO Forum PM Modi (DD News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 7:36 AM IST

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India-Australia CEO Forum PM Modi : మూడు దేశాల విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం మెల్‌బోర్న్‌లో ఆ దేశ ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్‌తో కలిశారు. అనంతరం భారత్-ఆస్ట్రేలియా సీఈఓ ఫోరంలో ఆంథోనీతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, మీరందరూ ఇక్కడ ఉడడం మన ఉమ్మడి విశ్వాసానికి, ఆకాంక్షలకు ప్రతీక అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ అనిశ్చితి, సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు, ఇంధన సంక్షోభం వంటి క్షిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుందని అన్నారు. ఇలాంటి తరుణంలోభారత్​- ఆస్ట్రేలియా విశ్వసనీయ భాగస్వాములుగా ముందుకు సాగడం చాలా అవసరమని అన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా, ఇరు దేశాల సామర్థ్యాలను భవిష్యత్ సహకారానికి అవసమైన పునాదిని నిర్మించుకున్నామని పేరొన్నారు.

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