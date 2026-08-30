'యోగా ద్వారా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం'- ఉజ్బెకిస్థాన్లో మోదీ స్పెషల్ ఈవెంట్
విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఉజ్బెకిస్థాన్లో ఉన్న ప్రధాని మోదీ- యోగాకు అపారమైన ఆదరణ ఉందన్న భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ- ఎక్స్ పోస్టులో ఫొటోలు విడుదల
Published : August 30, 2026 at 12:07 PM IST
Modi Joins Yoga Session : విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఉజ్బెకిస్థాన్లో ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం రాజధాని తాష్కెంట్లో నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పోస్ట్ చేసింది."ఉజ్బెకిస్థాన్లో యోగాకు అపారమైన ఆదరణ ఉంది. ఇది ప్రజలను, సంస్కృతులను ఏకం చేస్తూ, భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ ప్రజల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తోంది" అని ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొంది. యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారితో మోదీ సంభాషిస్తున్న ఫొటోలను మంత్రిత్వ శాఖ పంచుకుంది.
Yoga for a healthy life!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
Prime Minister @narendramodi witnessed a yoga session hosted by the Yoga Federation of Uzbekistan.
Yoga has immense appeal in Uzbekistan. It is bringing people and cultures together and strengthening people-to-people ties between India and Uzbekistan. pic.twitter.com/BZd2HQjnxc