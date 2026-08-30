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'యోగా ద్వారా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం'- ఉజ్బెకిస్థాన్​లో మోదీ స్పెషల్ ఈవెంట్

విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఉజ్బెకిస్థాన్‌లో ఉన్న ప్రధాని మోదీ- యోగాకు అపారమైన ఆదరణ ఉందన్న భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ- ఎక్స్​ పోస్టులో ఫొటోలు విడుదల

Modi Joins Yoga Session
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 12:07 PM IST

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Modi Joins Yoga Session : విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఉజ్బెకిస్థాన్​లో ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం రాజధాని తాష్కెంట్​లో నిర్వహించిన యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పోస్ట్‌ చేసింది."ఉజ్బెకిస్థాన్‌లో యోగాకు అపారమైన ఆదరణ ఉంది. ఇది ప్రజలను, సంస్కృతులను ఏకం చేస్తూ, భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ ప్రజల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తోంది" అని ఎక్స్​ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారితో మోదీ సంభాషిస్తున్న ఫొటోలను మంత్రిత్వ శాఖ పంచుకుంది.

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MODI JOINS YOGA SESSION 2026
MODI JOINS YOGA SESSION

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