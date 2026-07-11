భారత్-న్యూజిలాండ్ FTA చారిత్రక మైలురాయి: ప్రధాని మోదీ
భారత్, న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రధాని మోదీ హర్షం- 40 ఏళ్ల తర్వాత భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్ పర్యటనతో సంబంధాలకు కొత్త ఊపు
Published : July 11, 2026 at 6:53 AM IST
Pm Modi New Zealand Visit : భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) ఇరు దేశాల సంబంధాల్లో చారిత్రక మైలురాయిగా నిలిచిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. న్యూజిలాండ్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ ఆక్లాండ్లో ఆ దేశ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్తో జరిగిన ప్రతినిధి స్థాయి చర్చల సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్వల్ప కాలంలోనే ఎఫ్టీఏ చర్చలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు ప్రధాని లక్సన్, ఆయన ప్రభుత్వానికి మోదీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అంతేకాకుండా న్యూజిలాండ్లో భారత ప్రధాని పర్యటించడం నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ఇదే తొలిసారి అని మోదీ గుర్తు చేశారు. ఈ పర్యటనతో ఇరు దేశాల సంబంధాలకు కొత్త శక్తి, కొత్త దిశ లభించిందన్నారు.