ETV Bharat / international

భూకంపాల ధాటికి లక్ష మంది మృతి- ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన వెనెజువెలా- ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి

వెనెజువెలాలో భారీ భూకంపాలపై స్పందించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ -మృతుల సంఖ్య 10 వేల నుంచి లక్ష వరకు చేరొచ్చని యూఎస్‌జీఎస్ అంచనా

Venezuela Earthquake Death Toll
Venezuela Earthquake Death Toll (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Venezuela Earthquake Death Toll : భారీ భూకంపాలతో వెనెజువెలా అతలాకుతలమైంది. వరుసగా సంభవించిన రెండు శక్తివంతమైన భూకంపాల వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం సంభవించి ఉంటుందని అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందించేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందంటూ అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో వెనెజువెలా ప్రజలకు భారత్ అండగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఒకే ప్రాంతంలో రెండు భారీ భూకంపాలు
అమెరికా భూగర్భ సర్వే సంస్థ (యూఎస్‌జీఎస్) వివరాల ప్రకారం, బుధవారం సాయంత్రం రాజధాని కారకాస్‌కు పశ్చిమాన ఉన్న శాన్ ఫెలిపే సమీపంలో మొదట 7.2 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. అనంతరం కొద్ది క్షణాల్లోనే యుమారే ప్రాంతం సమీపంలో మరో 7.5 తీవ్రతతో రెండో భూకంపం నమోదైంది. రెండు భూకంపాలు దాదాపు ఒకే ప్రాంతాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని సంభవించడంతో విస్తృత స్థాయిలో నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించిన వెనెజువెలా
భారీ భూకంపాల నేపథ్యంలో వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగెజ్‌ దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. బుధవారం స్థానిక కాలమానం ప్రకారం జరిగిన ఈ విపత్తులో ప్రాణనష్టం సంభవించినట్లు ఆమె ధ్రువీకరించారు. టెలివిజన్ ద్వారా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన రోడ్రిగెజ్, తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన వారికి సానుభూతి తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు అధికారికంగా మృతుల సంఖ్యను వెల్లడించలేదు.

కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు
భూకంపాల కారణంగా రాజధాని కారకాస్‌తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో భవనాలు కూలిపోయాయి. అనేక మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారనే అనుమానంతో సహాయక బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చేపట్టాయి. అత్యవసర స్పందన బృందాలు కూలిన భవనాల వద్ద శోధన చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, సమాచార వ్యవస్థలు కూడా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం.

10 వేల నుంచి లక్ష వరకు మృతులుండొచ్చన్న అంచనా
భూకంపాల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని యూఎస్‌జీఎస్ ఆందోళనకర అంచనాలు విడుదల చేసింది. ఈ విపత్తులో మృతుల సంఖ్య 10 వేల నుంచి లక్ష వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. భారీ ప్రాణనష్టం, విస్తృత స్థాయిలో విధ్వంసం జరిగి ఉండవచ్చని హెచ్చరించింది. అయితే, ఈ సంఖ్యలు ప్రాథమిక అంచనాలు మాత్రమేనని, అధికారిక గణాంకాలు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉందని అంతర్జాతీయ సంస్థలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

సహాయక చర్యలకు సిద్ధమైన అమెరికా
అమెరికా అండగా నిలుస్తామని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. వరుసగా సంభవించిన రెండు శక్తివంతమైన భూకంపాల వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించి ఉండొచ్చని పేర్కొంటూ, అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందించేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందన్నారు. వెనెజువెలాకు అత్యవసర సహాయాన్ని అందించేందుకు అమెరికా ఇప్పటికే కసరత్తు ప్రారంభించింది. అమెరికా విదేశీ సహాయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక విపత్తు సహాయక బృందం, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. శోధన, రక్షణ బృందాలు, వైద్య సహాయం, అత్యవసర మందులు, మానవతా సహాయ సామగ్రిని తొలి దశలోనే వెనిజులాకు పంపేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. వెనెజువెలా తాత్కాలిక ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో సహాయక కార్యక్రమాలు సమన్వయం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో స్పందించిన ప్రధాని మోదీ, వెనెజువెలాలో సంభవించిన తీవ్ర భూకంపాలు తీవ్ర విధ్వంసానికి దారితీశాయని పేర్కొన్నారు. ఈ విపత్తుతో ప్రభావితమైన ప్రజలకు అవసరమైతే అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. "భారత్ ప్రజల తరఫున వెనెజువెలా ప్రభుత్వం, అక్కడి ప్రజలకు మా హృదయపూర్వక సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. తమ ఆత్మీయులను కోల్పోయిన కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నాం. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధితులందరితో భారత్ సంఘీభావం ప్రకటిస్తోంది. అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం" అని ప్రధాని తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH TOLL
PM MODI ON VENEZUELA EARTHQUAKE
TRUMP ON VENEZUELA EARTHQUAKE
VENEZUELA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.