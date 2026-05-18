భారత్, యూరప్ భాగస్వామ్యం ప్రపంచ స్థిరత్వానికి బలమైన స్తంభంగా మారాలి: మోదీ
భారత్-యూరప్ ఎఫ్టీఏ త్వరితగతిన అమలు కావాలని ఆకాంక్ష- ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ వ్యవస్థగా భారత్ ఎదిగిందన్న ప్రధాని- ఏఐ, ఫిన్టెక్, స్పేస్ రంగాల్లో భారత స్టార్టప్స్ గ్లోబల్ పరిష్కారాలు అందిస్తున్నాయని వ్యాఖ్య-
Published : May 18, 2026 at 7:03 AM IST
PM Modi On Europe Partnership : భారత్-యూరప్ భాగస్వామ్యం ప్రపంచ స్థిరత్వం, సుస్థిర అభివృద్ధి, ఉమ్మడి శ్రేయస్సుకు బలమైన స్తంభాలుగా మారాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు, సరఫరా వ్యవస్థలపై ఒత్తిడి, ఇంధన భద్రత, వాతావరణ మార్పుల సవాళ్ల మధ్య భారత్ యూరప్ కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. స్వీడన్లోని గోథెన్బర్గ్లో వోల్వో సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యూరోపియన్ సీఈఓ రౌండ్టేబుల్ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ భారత స్టార్టప్ వ్యవస్థ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్దదిగా ఎదిగిందని తెలిపారు.
'ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. మన స్టార్టప్స్ ఏఐ, ఫిన్టెక్, అంతరిక్షం, డ్రోన్లు, మొబిలిటీ రంగాల్లో ప్రపంచ స్థాయి పరిష్కారాలను అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సరఫరా వ్యవస్థలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. సాంకేతిక పోటీ తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇంధన భద్రత, వాతావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాలు సవాళ్లుగా మారాయి. ఇలాంటి సమయంలో భారత్- యూరప్ కలిసి పనిచేస్తే స్థిరత్వం, సుస్థిరత, ఉమ్మడి అభివృద్ధికి మార్గం సుగమమవుతుంది. ఈ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగస్వాములు కావాలని మీ అందరినీ భారత్ ఆహ్వానిస్తోంది' అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
VIDEO | Gothenburg: At the European Round Table for Industry, PM Narendra Modi says, " as the fastest growing major economy, india today is moving forward with a new confidence. india is a country of the aspirations of 140 crore people."— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
భారత్-యూరప్ సంబంధాలు కీలక మలుపు
భారత్- యూరప్ సంబంధాలు ప్రస్తుతం కీలక మలుపు తిరుగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ స్థాయిలో వ్యూహాత్మక, ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యాచరణ రూపొందించామని తెలిపారు. భారత్- యూరఫ్ స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై ఏకాభిప్రాయం కుదిందని, దాన్ని త్వరగా అమలు చేసేందుకు ఇరు పక్షాలు కృషి చేస్తున్నాయని వెల్లడించారు. భద్రతా, రక్షణ భాగస్వామ్యం, మొబిలిటీ ఒప్పందాలు ఇరు దేశాల సహకారానికి కొత్త దిశను చూపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Gothenburg: At the European Round Table for Industry in Sweden, PM Narendra Modi says, " india can become a major partner in 5g to 6g transition, ai-enabled networks, secure connectivity, and digital inclusion...i invite you to become a partner in india's rapidly evolving… pic.twitter.com/GUOUtCjFTY— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
భారత్ అభివృద్ధి మంత్రంగా రిఫార్మ్, పెర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ను ప్రధాని ప్రస్తావించారు. యువ జనాభా, విస్తరిస్తున్న మధ్యతరగతి, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి దేశ వృద్ధికి కొత్త ఊపునిస్తున్నాయని చెప్పారు.ప్రపంచంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ నేడు కొత్త ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతోందని అన్నారు. గత 12 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంస్కరణల వల్ల అభివృద్ధి వేగంగా కొనసాగుతోందని వివరించారు.
భారత్-ఈయూ సహకారం ప్రపంచ భద్రతకు కీలకం : ఈయూ అధ్యక్షురాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న అస్థిర పరిస్థితుల మధ్య భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) భాగస్వామ్యం స్థిరత్వాన్ని తీసుకురాగలదని ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయెన్ పేర్కొన్నారు. ఇరు పక్షాల సహకారం ప్రజలకు మరింత భద్రతను అందిస్తుందని అన్నారు. భారత్-ఈయూ సంబంధాలు ప్రస్తుతం వాణిజ్యం, భద్రత, సాంకేతికత, అంతరిక్ష రంగాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని ఉర్సులా పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో భారత్-ఈయూ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఒప్పందానికి సంబంధించిన కీలక పురోగతి సాధించామని తెలిపారు. దాన్ని అన్ని ఒప్పందాలకు తల్లిగా అభివర్ణించారు. అదే సమయంలో భద్రత, రక్షణ రంగాల్లో కూడా కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదిరిందని వెల్లడించారు.
#WATCH | Gothenburg, Sweden | At the European Round Table for Industry, European Commission President Ursula von der Leyen says, " in january, we not only signed the mother of all deals, but we also moved closer on security and defence, on which we signed our partnership. with the… pic.twitter.com/ePjuf7VXiK— ANI (@ANI) May 17, 2026
'సముద్ర భద్రత, సైబర్ రంగాల్లో సహకారం'
సముద్ర భద్రత విషయంలో ఇరు పక్షాలు మరింత సహకారం పెంచుకుంటున్నాయని ఉర్సులా చెప్పారు. అలాగే సైబర్ ముప్పులను ఎదుర్కోవడం, కీలక మౌలిక వసతుల రక్షణ, సమాచార మార్పిడి పెంపు వంటి అంశాల్లో కలిసి పనిచేస్తామని తెలిపారు. భారత్-ఈయూ ట్రేడ్ అండ్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ కీలక వేదికగా మారుతోందని ఆమె చెప్పారు. కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) నియంత్రణ విధానాలు, సెమీకండక్టర్లు, సరఫరా వ్యవస్థల బలోపేతం, డిజిటల్ వ్యవస్థల పరస్పర అనుసంధానం వంటి రంగాల్లో ఇరు పక్షాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని వివరించారు.భారత్-ఈయూ అంతరిక్ష సంభాషణ ద్వారా కొత్త సరిహద్దులను చేరుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ యూరోపియన్ రౌండ్ టేబుల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ (ERT) సమావేశానికి స్వీడన్ ప్రధాని ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయెన్ సంయుక్త ఆతిథ్యం వహించారు. భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని యూరప్కు చెందిన ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలను ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశంలో టెలికాం, టెక్నాలజీ, ఇంధనం, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆరోగ్యం, తయారీ రంగాలకు చెందిన యూరప్ దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
VIDEO | At the European Round Table for Industry in Sweden, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " i want to thank the pm for inviting me at this round table. i am happy that it is being held in gothenburg, which is a city that signifies innovation as well as manufacturing… pic.twitter.com/JQvy4NqP5h— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
