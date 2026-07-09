'గొప్పగా ఎదగండి, ఎక్కువ విజయాలు సాధించండి'- మెల్బోర్న్లో ప్రవాస భారతీయులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని- ప్రపంచంలో వేగవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థతో భారత్ దూసుకెళ్తోందన్న మోదీ
Published : July 9, 2026 at 4:00 PM IST
PM Modi Melbourne Visit : 'గొప్పగా ఎదగండి, ఎక్కువ విజయాలు సాధించండి' అంటూ మెల్బోర్న్లోని ప్రవాస భారతీయులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఒక లక్ష్యం పూర్తయితే మరో సంకల్పం తీసుకని ముందుకెళ్లాలని తెలిపారు. ప్రపంచంలో వేగవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థతో భారత్ వేగంగా అడుగులో వేస్తోందని, త్వరలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుతుందని పేర్కొన్నారు. చంద్రయాన్ ద్వారా తొలిసారి చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టామని, అంతరిక్షంలోకి గగన్యాన్ పంపేందుకు భారత్ సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. అలాగే, భారత్ సొంత స్పేస్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతోందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన మెల్బోర్న్లో ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.