ETV Bharat / international

మోదీ గొప్ప వ్యక్తి - రష్యా చమురును భారత్​ కొనుగోలు చేయదని హామీ ఇచ్చారు : ట్రంప్

రష్యా, భారత్ చమురు కొనుగొలుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump On India Russia Oil
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 16, 2025 at 6:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On India Russia Oil : రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొనుగోలుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా చమురు కొనుగోలును ఆపేయనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి సంబంధించి రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నాల్లో ఇదొక కీలక అడుగుగా ట్రంప్‌ అభివర్ణించారు. వైట్‌హౌస్‌లో రిపోర్టర్లతో అమెరికా అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ గొప్ప వ్యక్తి కొనియాడారు.

'రష్యా నుంచి భారత్ చమురును దిగుమతి చేసుకోవడంపై ప్రధాని మోదీ వద్ద ఆందోళన వ్యక్తం చేశాం. మాస్కో నుంచి భారత్‌ చమురు కొనుగోలు చేయడంపై తాను సంతోషంగా లేను. . భారత ప్రధాని మోదీ ఇక నుంచి రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయమని ఈరోజు తనకు హామీ ఇచ్చారు. ఇదొక కీలక ముందడుగు. ఇప్పుడు చైనాను కూడా రష్యా నుంచి ఆయిల్​ను దిగుమతి చేసుకోకుండా చేయాలి. ఇక ఇదే మిగిలి ఉంది' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొనడం వల్ల పుతిన్‌ యుద్ధం కొనసాగించేందుకు ఈ నిధులు ఉపయోగిపడుతున్నాయని అమెరికా భావిస్తోంది. అయితే చమురుకు సంబంధించి ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్‌ ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు.

ఇంధన విధానంపై భారత్‌, అమెరికాల మధ్య ఘర్షణ ఉన్నప్పటికీ అగ్రరాజ్యానికి నమ్మకమైన భాగస్వామి అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ తనకు స్నేహితుడని, తమ మధ్య గొప్ప అనుబంధం ఉన్నట్లు తెలిపారు. 'నేను చాలా సంవత్సరాలుగా భారత్​ను గమనిస్తున్నా. అది అద్భుతమైన దేశం. గతంలో ప్రతి ఏడాది కొత్త నాయకుడు వచ్చేవారు. కొందరు కొన్ని నెలలకే మారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు నా మిత్రుడు చాలా కాలంగా అక్కడ అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. మోదీ నాయకత్వంలో రాజకీయంగా స్థిరత్వం సాధించింది'

రష్యాతో భారత్​ చమురు వాణిజ్యాన్ని ముగించడం వల్ల ఉక్రెయిన్‌లో సంఘర్షణను ముగించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు బలపడతాయని ట్రంప్ నొక్కిచెప్పార. 'మాకు అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ నుంచి కావలసిందల్లా ఈ హింసను ఆపాలి. ఉక్రెయిన్లను చంపడం ఆపాలి. అలాగే రష్యన్లను కూడా చంపడం ఆపాలి. ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంది రష్యన్లను కూడా చంపుతున్నారు' అని అన్నారు.

TAGGED:

TRUMP ON INDIA RUSSIA OIL
TRUMP ON PM MODI
TRUMP ON INDIA OIL
TRUMP ON INDIA RUSSIA OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.