మోదీ గొప్ప వ్యక్తి - రష్యా చమురును భారత్ కొనుగోలు చేయదని హామీ ఇచ్చారు : ట్రంప్
Published : October 16, 2025 at 6:53 AM IST
Trump On India Russia Oil : రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా చమురు కొనుగోలును ఆపేయనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నాల్లో ఇదొక కీలక అడుగుగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. వైట్హౌస్లో రిపోర్టర్లతో అమెరికా అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ప్రధాని మోదీ గొప్ప వ్యక్తి కొనియాడారు.
'రష్యా నుంచి భారత్ చమురును దిగుమతి చేసుకోవడంపై ప్రధాని మోదీ వద్ద ఆందోళన వ్యక్తం చేశాం. మాస్కో నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడంపై తాను సంతోషంగా లేను. . భారత ప్రధాని మోదీ ఇక నుంచి రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయమని ఈరోజు తనకు హామీ ఇచ్చారు. ఇదొక కీలక ముందడుగు. ఇప్పుడు చైనాను కూడా రష్యా నుంచి ఆయిల్ను దిగుమతి చేసుకోకుండా చేయాలి. ఇక ఇదే మిగిలి ఉంది' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనడం వల్ల పుతిన్ యుద్ధం కొనసాగించేందుకు ఈ నిధులు ఉపయోగిపడుతున్నాయని అమెరికా భావిస్తోంది. అయితే చమురుకు సంబంధించి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు.
#WATCH | " yeah, sure. he's (pm narendra modi) a friend of mine. we have a great relationship...i was not happy that india was buying oil. and he assured me today that they will not be buying oil from russia. that's a big stop. now we've got to get china to do the same thing..."… pic.twitter.com/xNehCBGomR— ANI (@ANI) October 15, 2025
ఇంధన విధానంపై భారత్, అమెరికాల మధ్య ఘర్షణ ఉన్నప్పటికీ అగ్రరాజ్యానికి నమ్మకమైన భాగస్వామి అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ తనకు స్నేహితుడని, తమ మధ్య గొప్ప అనుబంధం ఉన్నట్లు తెలిపారు. 'నేను చాలా సంవత్సరాలుగా భారత్ను గమనిస్తున్నా. అది అద్భుతమైన దేశం. గతంలో ప్రతి ఏడాది కొత్త నాయకుడు వచ్చేవారు. కొందరు కొన్ని నెలలకే మారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు నా మిత్రుడు చాలా కాలంగా అక్కడ అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. మోదీ నాయకత్వంలో రాజకీయంగా స్థిరత్వం సాధించింది'
#WATCH | Responding to ANI's question on the meeting between US ambassador-designate Sergio Gor and PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " i think they were great...modi is a great man. he (sergio gor) told me that he (pm modi) loves trump...i have watched india for… pic.twitter.com/gRHpjv2RDp— ANI (@ANI) October 15, 2025
రష్యాతో భారత్ చమురు వాణిజ్యాన్ని ముగించడం వల్ల ఉక్రెయిన్లో సంఘర్షణను ముగించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు బలపడతాయని ట్రంప్ నొక్కిచెప్పార. 'మాకు అధ్యక్షుడు పుతిన్ నుంచి కావలసిందల్లా ఈ హింసను ఆపాలి. ఉక్రెయిన్లను చంపడం ఆపాలి. అలాగే రష్యన్లను కూడా చంపడం ఆపాలి. ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంది రష్యన్లను కూడా చంపుతున్నారు' అని అన్నారు.