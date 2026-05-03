భారత్ అతి పెద్ద ఉపగ్రహం 'మిషన్ దృష్టి' విజయవంతం- ప్రధాని మోదీ హర్షం
అంతరిక్ష రంగంలో మరో చారిత్రక ఘట్టం- విజయవంతంగా ప్రారంభించిన భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఉపగ్రహం 'మిషన్ దృష్టి'-
Published : May 3, 2026 at 4:02 PM IST
Mission Drishti Satellite Launch : అంతరిక్ష రంగంలో మరో చారిత్రక ఘట్టం నమోదైంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఉపగ్రహం 'మిషన్ దృష్టి'ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి 'స్పేస్ ఎక్స్'కు చెందిన ఫాల్కన్-9 రాకెట్ ద్వారా ఈ ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టారు. 'మిషన్ దృష్టి' ఉపగ్రహం నింగిలోకి ప్రవేశించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారత అంతరిక్ష ప్రస్థానంలో ఇది ఓ మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. భారతదేశపు ప్రైవేటు రంగంలో తయారైన అతిపెద్ద ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించడం యువతలో ఉన్న ఆవిష్కరణల పట్ల మక్కువకు, దేశ నిర్మాణ కాంక్షకు నిదర్శనమని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ సంస్థ 'గెలాక్స్ఐ' రూపొందించిన 'మిషన్ దృష్టి' ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ , సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ సెన్సర్ల సాంకేతికతో పనిచేస్తుంది. ప్రపంచ అంతరిక్ష చరిత్రలో ఈ తరహా టెక్నాలజీతో పనిచేసే మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం ఇదే కావడం విశేషం. సాధారణ ఉపగ్రహాలు కేవలం వెలుతురు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్పష్టమైన చిత్రాలను తీయగలవు. అయితే 'మిషన్ దృష్టి' మాత్రం పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా వాతావరణం ఎలా ఉన్నా అత్యంత స్పష్టమైన చిత్రాలను పంపే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం 'మిషన్ దృష్టి' ఉపగ్రహం పనితీరును పరిశీలించే ప్రక్రియపై దృష్టి సారించినట్లు గెలాక్స్ఐ సీఈఓ సుయశ్ సింగ్ తెలిపారు. ఆప్టోసార్ టెక్నాలజీ ద్వారా లభించే విభిన్నమైన డేటాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్పుడే ఆసక్తి మొదలైందని పేర్కొన్నారు.
Mission Drishti by GalaxEye marks a major achievement in our space journey. The successful launch of the world’s first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India is a testament to our youth’s passion for innovation and nation-building.— Narendra Modi (@narendramodi) May 3, 2026
