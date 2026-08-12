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మోదీ, ట్రంప్‌ మధ్య మంచి సంబంధాలు- రష్యా సుంకాలపై చర్చించి పరిష్కరిస్తారు : పీటర్‌ నవారో

భారత్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన పీటర్‌ నవారో- మోదీ, ట్రంప్ మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని వెల్లడి- రష్యా చమురు దిగుమతులపై సుంకాల అంశాన్ని ఇరువురు నేతలే పరిష్కరిస్తారన్న అమెరికా అధికారి

Peter Navarro On India Tariffs
అమెరికా అధ్యక్ష సలహాదారు పీటర్ నవారో (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 8:02 AM IST

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Peter Navarro On India Tariffs : రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటున్న దేశాలపై అమెరికా ప్రతిపాదిస్తున్న భారీ సుంకాల వ్యవహారంపై ఆదేశ అధ్యక్ష సలహాదారు పీటర్‌ నవారో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌పై 100 శాతం వరకు టారిఫ్‌ విధించే అంశాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరస్పరం చర్చించుకుని పరిష్కరించుకుంటారని తెలిపారు. మోదీ, ట్రంప్‌కు మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. మీడియాతో మాట్లడుతూ, రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై భారత్‌ అనుసరిస్తున్న విధానం గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు స్పందించారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు అనేక రంగాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయని, ఇలాంటి అంశాలను పరిష్కరించుకునే సామర్థ్యం రెండు దేశాల నాయకత్వానికి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"సుమారు ఎనిమిది నెలల కిత్రం ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం సమయంలో ఒక సంపాదకీయం రాశాను. అందులో రష్యా ఉక్రెయిన్‌పై దాడి చేయడానికి ముందు భారత్‌ పెద్దగా రష్యా చమురు వాణిజ్యంలో భాగస్వామిగా లేదని, యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత పరిస్థితి మారింది చెప్పా. భారత్‌ పెద్ద మొత్తంలో రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలు చేసి, దాన్ని శుద్ధి చేసిన తర్వాత వివిధ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేసిందని తెలిపా. ఈ పరిణామాలు రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు, తద్వారా యుద్ధ కార్యకలాపాలకు సహకరిస్తుందని వాస్తవ ఆధారాలతో చూపించా. బహుశ ఆ సమస్యకు ఇప్పుడు పరిష్కారం దొరికింది. ఆ వ్యాసం తర్వాత భారతీయుల నుంచి నాకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. అయితే సమస్యలను ఇలాంటి పద్ధతుల్లో కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, మీ ప్రధాని మోదీకి చాలా మంచి పని సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ అంశాన్ని వారిద్దరూ పరస్పరం పరిష్కరించుకుంటారు. వారి మధ్యలోకి నేను లేదా మరెవరూ రావాల్సిన అవసరం లేదు"
--పీటర్‌ నవారో, అమెరికా అధ్యక్ష సలహాదారుడు

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100 శాతం వరకు టారిఫ్‌కు గ్రీన్‌సిగ్నల్‌
రష్యా నుంచి చమురు, సహజవాయువు కొనుగోలు కొనసాగిస్తున్న దేశాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు 7న అమెరికా సెనేట్‌ కీలక బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది. రష్యా చమురు, గ్యాస్‌ కొనుగోళ్లను కొనసాగించే దేశాలపై 100 శాతం వరకు టారిఫ్‌లు విధించే అధికారం అధ్యక్షుడికి కల్పించే నిబంధనలు ఇందులో ఉన్నాయి. 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్‌ రష్యా అండ్‌ ఇరాన్‌ యాక్ట్‌ 2026'గా పేర్కొంటున్న ఈ బిల్లుకు సెనేట్‌లో భారీ మెజారిటీ లభించింది. 86 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా, 11 మంది వ్యతిరేకించారు. రష్యా, ఇరాన్‌పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచడం ఈ చట్టం ప్రధాన ఉద్దేశంగా పేర్కొన్నారు.

భారత్‌, చైనాపై ప్రభావం
ప్రపంచంలో రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న అతిపెద్ద దేశాల్లో భారత్‌, చైనా ఉన్నాయి. ప్రతిపాదిత చట్టం ప్రకారం రష్యా ముడిచమురు లేదా సహజ వాయువును అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసే తొలి ఐదు దేశాల నుంచి దిగుమతయ్యే వస్తువులపై భారీ సుంకాలు విధించే అవకాశం అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఉంటుంది. దీంతో భారత్‌పై కూడా అమెరికా ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగిస్తే అమెరికా మార్కెట్‌కు ఎగుమతులపై అదనపు సుంకాల భారం పడే అవకాశముంది.

యుద్ధం తర్వాత పెరిగిన రష్యా చమురు దిగుమతులు
2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత భారత్‌ రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులను గణనీయంగా పెంచింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చమురు ధరలు తీవ్రంగా మారడం, సరఫరా వ్యవస్థల్లో అనిశ్చితి నెలకొనడం వంటి కారణాలతో తక్కువ ధరకు లభించిన రష్యా ముడి చమురు భారతీయ రిఫైనరీలకు ప్రయోజనకరంగా మారింది. ప్రత్యేకించి సముద్ర మార్గాల్లో అంతరాయాలు, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు వంటి పరిస్థితుల్లో దేశీయ ఇంధన అవసరాలకు నిరంతర సరఫరా కొనసాగించేందుకు రష్యా చమురు భారత్‌కు కీలక వనరుగా మారింది. తక్కువ ధరకు ముడి చమురు లభించడం వల్ల శుద్ధి సంస్థలకు వ్యయ ప్రయోజనాలు కూడా దక్కాయి.

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