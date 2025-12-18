Telangana Panchayat Elections Results2025

వైవిధ్యమే భారతీయ సంస్కృతికి బలమైన పునాది: ఒమన్‌లో ప్రధాని మోదీ

ఒమన్ రాజధాని మస్కట్‌లో నిర్వహించిన ‘భారత్ - ఒమన్ బిజినెస్ ఫోరం’ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం

PM Modi Oman Visit
PM Narendra Modi (YouTube @NarendraModi)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 1:09 PM IST

PM MODI OMAN VISIT 2025 : 'భారతీయులు ఎక్కడికి వెళ్లినా వైవిధ్యాన్ని గౌరవిస్తారు. ఆ వైవిధ్యమే భారతీయ సంస్కృతికి బలమైన పునాది' అని ప్రధాని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. గత 11 ఏళ్లలో భారత్ తన ఆర్థిక డీఎన్‌ఏను మార్చుకుందని అన్నారు. ఈ మార్పు వల్లే ప్రపంచంలోని అత్యంత పోటీతత్వ మార్కెట్లలో ఒకటిగా భారత్ ఎదిగిందన్నారు. ద్వైపాక్షిక స్వేచ్ఛా వాణిజ్యాన్ని పెంచేందుకు భారత్ కుదుర్చుకుంటున్న ‘సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు’ (సీఈపీఏ) భాగస్వామ్య దేశాల్లో కొత్త విశ్వాసాన్ని నింపాయని పేర్కొన్నారు. గురువారం ఒమన్ రాజధాని మస్కట్‌లో నిర్వహించిన ‘భారత్ - ఒమన్ బిజినెస్ ఫోరం’ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. గత 11 ఏళ్లలో భారత ప్రభుత్వం చేసిన ఆర్థిక, వాణిజ్య సంస్కరణలను, వాటి వల్ల సాధించిన ఫలితాలను సభికులకు ఆయన వివరించారు.

