ట్రంప్, బైడెన్ సహా అగ్రనేతలను చంపేందుకు స్కెచ్- పాకిస్థానీకి 27 ఏళ్ల జైలు శిక్ష
Pakistani Man Plan To Kill Trump : అమెరికా కీలక నేతల హత్య కుట్ర కేసులో ఓ పాకిస్థానీకి 27 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.
Published : November 18, 2026 at 11:05 AM IST
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ సహా కీలక నేతలను హతమార్చేందుకు కుట్ర పన్నిన ఓ పాకిస్థానీకి అమెరికా న్యాయస్థానం 27 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్-IRGC ఆదేశాలతోనే పాక్ వ్యాపారవేత్త ఆసిఫ్ ఈ హత్యలకు స్కెచ్వేశాడు. ఇందులో భాగంగా తరచూ అమెరికా, ఇరాన్లకు ప్రయాణించేవాడని యాఎస్ అధికారులు వెల్లడించారు. 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ట్రంప్ ర్యాలీ జరిగే ప్రాంతాలను పరిశోధించడం సహా కిరాయి హంతకులకు సుపారీ ఇచ్చినట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ట్రంప్పై హత్యాయత్నం జరగడానికి సరిగ్గా ఒక్కరోజు ముందు ఆసిఫ్ను FBI అదుపులోకి తీసుకుంది. ఇరాన్లోని తన కుటుంబ సభ్యులను IRGC బెదిరించడం వల్లే ఈ కుట్ర చేసినట్లు నిందితుడు విచారణలో ఒప్పుకున్నట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కేసు విచారించిన అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు నిందితుడికి 27ఏళ్ల జైలు శిక్ష ఖరారు చేసింది.