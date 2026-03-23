కొలంబియాలో కూలిన విమానం- పలువురు సైనికులు మృతి!
కొలంబియాలో కూలిన విమానం- సైనికులతో వెళ్తుండగా కూలిన సి-130 ఎయిర్క్రాఫ్ట్- ప్రమాద సమయంలో విమానంలో 110 మంది సైనికులు ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : March 23, 2026 at 11:06 PM IST
Plane Crashes In Colombia : కొలంబియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. 90 మందికి పైగా సైనికులు మృతిచెందినట్లు సమాచారం. దక్షిణ కొలంబియాలోని పుటుమాయో ప్రావిన్స్లో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. కొలంబియన్ వైమానిక దళానికి చెందిన C-130 హెర్క్యులస్ రవాణా విమానం టేకాఫ్ అవుతుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. పెరూ సరిహద్దుకు సమీపంలోని ఎయిర్స్ట్రిప్ నుంచి విమానం బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే కూలిపోయింది. టేకాఫ్ సమయంలో విమానం తన నియంత్రణను కోల్పోవడంతో సమీపంలోని దట్టమైన అడవుల్లో పడిపోయి ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. విమానంలో మొత్తం 110 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు ప్లాటూన్లకు చెందిన సైనికులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 100 మందికి పైగా మరణించినట్లు అనధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించారు. మిగిలిన వారు గాయాలతో బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. కొలంబియా ప్రభుత్వం ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపింది