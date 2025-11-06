ETV Bharat / international

ఫిలిప్పీన్స్​లో ఎమర్జెన్సీ- తుపాను బీభత్సానికి 114 మంది మృతి, 127మంది గల్లంతు

ఫిలప్పీన్స్​లో కల్మేగీ తుపాను కారణంగా సెంట్రల్​ ప్రావిన్స్​లో దాదాపు 114మంది మృతి!- వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన 127 మంది- అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించిన ఫిలిప్పీన్స్​ అధ్యక్షుడు

Philippine Typhoon Emergency
Philippine Typhoon Emergency (associated press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Philippine Typhoon Emergency: ఫిలప్పీన్స్​లో కల్మేగీ తుపాను బీభత్సం ఇంకా కొనసాగుతోంది. తుపాను కారణంగా సెంట్రల్​ ప్రావిన్స్​లో దాదాపు 114మంది మృతిచెందగా, 127 మంది వరదల్లో గల్లంతైనట్లు పిలిప్పీన్స్​ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్​ మార్కోస్​ తెలిపారు. విపత్తుదళ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో మార్కోస్ తుపాను పరిణామాల గురించి ప్రధానంగా చర్చించారు. అనంతరం దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తుపాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు విపత్తు ప్రతిస్పందన అధికారులతో సమావేశమైన తర్వాత ఈ నిర్ణయాన్ని అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు. అత్యవసర నిధులను వేగంగా పంపిణీ చేయడానికి, ఆహార నిల్వలు, అధిక ధరలను నిరోధించడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.

సెంట్రల్​ ఫిలిప్పీన్స్​లో కల్మేగీ తుపాను దాటికి భారీ వరద పోటెత్తిందని, పలువురు ఇళ్లలోనే చిక్కుకోగా, డజన్లకొద్దీ కార్లు కొట్టుకుపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇళ్లలోకి వరద చేరడంతో సహాయం కోసం ప్రజలు ఇళ్ల పైకప్పులు ఎక్కినట్లు తెలిపారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి వెళ్లిన వైమానిక దళ హెలికాప్టర్​ అగుసాన్​ డెల్​సర్​ ప్రావిన్సులో మంగళవారం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. తపాను ప్రభావంతో వందల సంఖ్యలో ప్రజలు రక్షించండంటూ తమకు ఫోన్​ చేసినట్లు రెడ్​క్రాస్​ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యగా 4 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. అలాగే దీవుల మధ్య నడిచే నౌకలు, చేపల పట్టేందుకు వెళ్లేవారిని నిలిపివేశారు.

కోలుకునేలోపే మరో దెబ్బ!
కల్మేగి తుపాను శుక్రవారం ఉదయానికి వియత్నాం తీరాన్ని చేరుకుంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. థాయ్‌లాండ్ వాతావరణ విభాగం ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు సంభవించే అవకాశం ఉందని సూచినలు జారీ చేసింది. వియత్నాం అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యాయి.

ఇదిలా ఉండగా సెప్టెంబర్ 30న ఫిలిప్పీన్స్​లో 6.9 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఆ విపత్తులో 72 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 147 మంది గాయపడ్డారు. అనేక ఇళ్లు, బహుళ అంతస్తుల, భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ భూకంపం ధాటికి దాన్బంటాయన్ సమీపంలో ఉన్న చారిత్రక రోమన్ కాథలిక్ చర్చి తీవ్రంగా దెబ్బతినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. భూకంపం నుంచి కోలుకునేలోపే తుపాను రూపంలో మరో విపత్తు ఫిలప్పీన్స్​ను మరింత దెబ్బతీసింది.

అత్యధికంగా సిబూలో 49 మంది మృతి!
మంగళవారం భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా నదులు, కాలువలు ఉప్పొంగాయని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అత్యధికంగా సిబూలో 49 మంది వరదల్లో మునిగి చనిపోయారని, మరికొందరు కొండచరియలు విరిగిపడి శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రాతంలో 13 మంది వరకు అదృశ్యమైనట్లు పేర్కొన్నారు. తుపాను కోసం ముందస్తుగా చర్యలన్నీ తీసుకున్నామని సిబూ గవర్నర్ బారిక్వాట్రో తెలిపారు.

అఫ్గానిస్థాన్‌లో భారీ భూకంపం- 20మృతి- 534మందికి గాయాలు

ఫిలిప్పీన్స్‌లో తుపాను బీభత్సం- 85 మంది మృతి- మరో 75 మంది గల్లంతు

