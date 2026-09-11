బోటులో అగ్నిప్రమాదం ఘటనలో 35కు చేరిన మృతుల సంఖ్య- 54 మంది గల్లంతు
ఫిలిప్పీన్స్ బోటు ప్రమాదంలో పెరిగిన మృతుల సంఖ్య - ఇంకా 54 మంది ఆచూకీ గల్లంతు
Published : September 11, 2026 at 10:56 PM IST
Philippines Boat Accident : ఫిలిప్పీన్స్ బోటు అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 35కు చేరింది. మరో 54 మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇంకో 43 మందిని అధికారులు సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను కోస్ట్ గార్డ్ షేర్ చేశారు. ఇందులో పడవ లోపలి భాగం పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీంతో మానవ అవశేషాలు, బూడిదతో సహా కాలిపోయిన లోహాలు భయంకరంగా కనిపిస్తున్నాయి.
కాగా, 137 మందితో ఎమ్వీ జూన్ ఆస్టర్ అనే పడవ మనీలా నుంచి పర్యాటక ప్రాంతమైన పలవాన్కు వెళ్తుండగా కోరాన్ సమీపంలో సముద్రం మధ్యలోనే బుధవారం రాత్రి అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. తీరానికి 1.2 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో జరిగిన సమయంలో పడవలో 137 మంది ఉన్నారు. ఇందులో 117 మంది ప్రయాణికులు కాగా, 17 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అయితే అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణం తెలియాల్సి ఉంది.
దట్టమైన పొగతో రెస్క్యూకు ఆటంకం
ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న అధికారులు రెస్య్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. అయితే విపరీతమైన వేడి, దట్టమైన పొగ కారణంగా సహాయక సిబ్బంది నౌక లోపలికి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇది రెస్క్యూ ఆపరేషన్కు ఆటంకం కలిగించింది. ఇక శుక్రవారం నాటికి 35కు మృతదేహాలను అధికారులు గుర్తించారు.