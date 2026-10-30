పెంటగాన్లో లీకుల వ్యవహారం- యుద్ధాల కీలక రహస్యాలు బహిర్గతం- కీలక ఆర్మీ అధికారి తొలగింపు
Top General Fired From Pentagon : యుద్ధాలకు సంబంధించిన అత్యంత రహస్య సమాచారాన్ని ఇద్దరు జర్నలిస్టులకు లీక్ చేసినట్లు అమెరికా ఆర్మీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అంగీకరించారు.
Published : October 30, 2026 at 12:52 PM IST
Hegseth Fires a Top General : ఇరాన్పై దాడులు చేయడానికి వ్యూహాలు రచిస్తున్న తరుణంలో అమెరికా రక్షణ శాఖ కార్యాలయం పెంటగాన్లో లీక్ల వ్యవహారం కలకలం రేపింది. ఉక్రెయిన్, ఇరాన్ యుద్ధాలకు సంబంధించిన అత్యంత రహస్య సమాచారాన్ని ఇద్దరు జర్నలిస్టులకు లీక్ చేసినట్లు అమెరికా ఆర్మీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ బ్రెట్ సిల్వియా అంగీకరించారు. గతేడాది నుంచి ఈ రహస్యాలను చేరవేసినట్లు పెంటగాన్ అంతర్గత నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో పెంటగాన్ టాప్ మిలిటరీ ప్లానర్గా పనిచేసిన సిల్వియా వరుసగా నాలుగు లై డిటెక్టర్ పరీక్షల్లో విఫలమయ్యారు. అనంతరం రికార్డెడ్ ఇంటర్వ్యూలో రహస్య సమాచారాన్ని లీక్ చేసిన విషయాన్ని సిల్వియా ఒప్పుకున్నారని తెలిసింది.
ఈ లీకుల వ్యవహారంపై తీవ్రంగా స్పందించిన అమెరికా రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సిల్వియాను పదవి నుంచి తొలగించారు. వర్జీనియాలోని ఓ రెస్టారెంట్లో ఒక జర్నలిస్ట్ను రహస్యంగా కలిసిన ఆయన ఉక్రెయిన్కు అమెరికా అందించే సాయం గురించి లీక్ చేశారని సమాచారం. జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ఇలాంటి చర్యలను ఏమాత్రం సహించేది లేదని పెంటగాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్పై మరోసారి సైనిక దాడులు చేపట్టేందుకు అమెరికా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న వేళ పెంటగాన్లో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన అధికారి
సైనిక పరిభాషలో 'J5' గా పిలిచే ఈ పదవి అత్యంత వ్యూహాత్మకమైనది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా జరిపే సైనిక కార్యకలాపాలు, జాతీయ భద్రత, రక్షణ వ్యూహాలపై అధ్యక్షుడికి, ఇతర దేశాధినేతలకు సలహాలు అందించడంలో ఈ విభాగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సైనిక కార్యకలాపాల నిర్వహణలో ఎదురయ్యే ప్రమాదాలను అంచనా వేయడంతో పాటు, జాతీయ సైనిక వ్యూహాన్ని అమలు చేసేందుకు అవసరమైన విధానాలు, ప్రణాళికలను రూపొందిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో J5 డైరెక్టర్ బాధ్యతలు కీలకమైనవిగా పరిగణిస్తారు. బ్రెట్ సిల్వియా ఈ విభాగానికి డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆయన వైదొలిగినప్పటికీ ఆ స్థానంలో ఇప్పటివరకు మరొకరిని నియమించలేదు.
ఉన్నతాధికారుల తొలగింపులు
రక్షణ మంత్రిగా హెగ్సెత్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మీడియాకు లీక్లు ఇస్తున్నారంటూ ఉన్నతాధికారులపై ఆరోపణలు చేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతేడాది కూడా తన అంతర్గత సిబ్బందిలోని ముగ్గురు సహాయకులను లీక్ ఆరోపణలపైనే ఆయన తొలగించారు. అంతకుముందు అదే స్థానంలో ఉన్న లెఫ్టినెంట్ జనరల్ జోసెఫ్ మెక్గీని గత అక్టోబర్లో బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు. హెగ్సెత్ హయాంలో పెంటగాన్ ప్రాంగణంలో జర్నలిస్టులపై ఆంక్షలు విధించడం, ప్రెస్ ఆఫీసును క్లాసిఫైడ్ స్పేస్గా ప్రకటించడం వంటి చర్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి.
యుద్ధం, శాంతి మధ్య పరిస్థితికి ముగింపు పలకాలి
మరోవైపు ఇరాన్లోనూ కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో 'యుద్ధం లేదు, శాంతి లేదు' అనే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని దీనికి ముగింపు పలకాలని ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతొల్లా సయ్యద్ మొజ్తబా ఖమేనీ పిలుపునిచ్చారు. దేశ భద్రత, ప్రస్తుత పరిస్థితులు, బాహ్య ముప్పులను ఎదుర్కోవడం వంటి అంశాలపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ అంశాలపై బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించారు. ఎలాంటి ఆకస్మిక పరిణామాలు ఎదురైనా వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు దేశం నిరంతరం సిద్ధంగా ఉండాలని అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ సూచించినట్లు ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ వెల్లడించింది. అలాగే బెదిరింపులు, ఆంక్షలు, బాహ్య ఒత్తిళ్లను తట్టుకునేలా దేశం అధిక స్థాయిలో స్థితిస్థాపక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
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