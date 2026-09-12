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'ఇరానీయులు నేరస్థులు కారు- 9/11ను యుద్ధానికి సమర్థించుకోవడం సరికాదు'- అమెరికాపై ఇరాన్‌ మండిపాటు

9/11 వార్షికోత్సవ ప్రసంగంపై అమెరికాపై ఇరాన్‌ తీవ్ర విమర్శలు- దాడుల వెనుక ఇరానీయులు లేరన్న విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి బఘాయీ

Iran On 9/11 Anniversary
అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్, ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ (X/@IRIMFA_SPOX, @@WhiteHouse)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 8:05 AM IST

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Iran On 9/11 Anniversary : అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, మరోవైపు ఇరు దేశాల మధ్య మాటల యుద్ధం కూడా తీవ్రతరమైంది. 9/11 ఉగ్రదాడుల 25వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తీవ్రంగా స్పందించారు. 9/11 దాడులను ప్రస్తావిస్తూ ఇరాన్​పై కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యలను సమర్థించేందుకు అమెరికా ప్రయత్నిస్తోందని తెలిపారు. సార్వభౌమ దేశంపై దురాక్రమణకు పాల్పడుతూ, అధికారుల హత్యలు, పౌరులపై దాడులకు చేస్తూ, అదే సమయంలో ఉగ్రవాదంపై పోరాటం పేరుతో నైతిక సమర్థన పొందాలని చూడటం విరుద్ధమైన వైఖరి అని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో వ్యంగంగా మీమ్​తో పోస్ట్ చేశారు.

'ఉగ్రవాదం అంటే ఏమిటో నిర్ణయించే ప్రత్యేక హక్కు తమకే ఉన్నట్లు అమెరికా వ్యవహరిస్తోంది. ఒకవైపు సైనిక దాడులు, హత్యలు, పౌరులపై దాడులకు పాల్పడుతూ, మరోవైపు హింసను ఎవరు చేస్తున్నారో, దానిలో ఏది చట్టబద్ధమో తామే నిర్ణయిస్తున్నామని చెప్పడం విరుద్ధమైన విధానం. 2001 దాడుల వెనుక ఉన్నవారు ఇరానీయులు కాదు. ఆ దాడులకు పాల్పడిన అల్‌ఖైదా ఉగ్రవాదులను గతంలో అమెరికానే ఆయుధాలు, వ్యవస్థాపక సహకారం లేదా ఇతర మార్గాల్లో పెంచి పోషించింది. ఉగ్రవాదంపై పోరాటం పేరుతో అఫ్గానిస్థాన్‌, ఇరాక్‌లలో ఏళ్ల తరబడి యుద్ధాలు, ఆక్రమణలు కొనసాగాయి. దాని ఫలితంగా భారీగా పౌరుల ప్రాణనష్టం, విధ్వంసం జరిగింది. సార్వభౌమ దేశానికి చెందిన అధికారుల హత్యలు, పౌరులపై దాడులు జరిగిన యుద్ధాన్ని ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటం అనే పదజాలంతో నైతికంగా సమర్థించలేరు' అని బఘాయీ తెలిపారు.

హెగ్సెత్ ఏమన్నారు?
9/11 స్మారక కార్యక్రమంలో అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్‌సెత్‌ ఇరాన్‌ను తీవ్రంగా విమర్శించారు. అమెరికా దృష్టిలో ఇరాన్‌ ఉగ్రవాదానికి ప్రధాన మద్దతుదారుగా ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. గత ఆరు నెలల్లో ఇరాన్‌ సైనిక సామర్థ్యాలను దెబ్బతీశామని, కీలక నేతలను హతమార్చడంతో పాటు వైమానిక రక్షణ, నౌకాదళ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశామని హెగ్‌సెత్‌ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌కు అణ్వాయుధం దక్కకుండా చర్యలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతామని, కీలక సముద్ర మార్గాలపై తమ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని హెగ్‌సెత్‌ హెచ్చరించారు.

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