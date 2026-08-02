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ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- ఇరాన్‌పై దాడులు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటన

పశ్చియాసియా యుద్ధంలో కీలక పరిణామం- ఇరాన్‌పై దాడి ప్రణాళికలను రద్దు చేస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడి

Donald Trump On Iran Attack
US President Donald Trump (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 10:11 AM IST

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Donald Trump On Iran Attack : ఇరాన్‌పై తలపెట్టిన వైమానిక దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్‌ సహా పశ్చిమాసియా దేశాల అభ్యర్థన మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ఐతే త్వరితగతిన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంపైనే ఇది ఆధారపడి ఉంటుందని ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఎన్నడూ చూడని స్థాయిలో ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో పశ్చిమాసియా దేశాలు తమను ఆశ్రయించాయని తెలిపారు. ఒప్పందంలోని అంశాలపై ఒక అవగాహనకు రావడంతో దాడులను నిలిపివేయాలని మిత్రదేశాలు తమను కోరాయని వెల్లడించారు. ప్రపంచ ప్రయోజనాలు, ఇరాన్‌ మనుగడను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ కూడా తమతో కలిసి పనిచేస్తుందని అన్నారు. అంతకుముందు సౌదీ అరేబియా యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఇరాన్‌పై దాడుల విషయంలో పునరాలోచన చేయాలని కోరినట్లు తెలిసింది.

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