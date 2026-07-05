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'ప్రపంచంలోనే అత్యంత దుర్మార్గుడు ఇంకా ఎందుకు బతికి ఉన్నాడు'- ట్రంప్ మరణాన్ని కోరిన ఇరానీయన్లు

ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం- 'అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నశించాలి' అంటూ నినాదాలు- ఖమేనీని గౌరవిస్తూ బ్యానర్లు, జెండాలు పట్టుకుని ప్రదర్శనలు

Iranians Wants Trump Death
Iranians Wants Trump Death (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 10:18 AM IST

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Iranians Wants Trump Death : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్​ అయాతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల సందర్భంగా రాజధాని టెహ్రాన్‌లో ఆదివారం తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఖమేనీ అంతక్రియలకు హాజరైన లక్షలాది మంది, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను హతమార్చాలంటూ బహిరంగంగా పిలుపునిచ్చారు. ట్రంప్ మరణాన్ని కోరుతూ నినాదాలు చేశారు.

అంత్యక్రియల వేడుకలో ప్రదర్శన ఇచ్చిన మహమ్మద్ రసూలీ అనే కవి, మాట్లాడుతూ, "ప్రపంచంలోనే అత్యంత దుర్మార్గుడైన ఆ వ్యక్తి (ట్రంప్) ఇంకా ఎందుకు బతికే ఉన్నాడు?" అని ప్రశ్నించాడు. ఆ వ్యాఖ్యలతో అక్కడున్న లక్షలాది మంది ప్రజలు ఒక్కసారిగా పెద్ద పెట్టున కేకలు వేస్తూ 'అమెరికా నశించాలి', 'ఇజ్రాయెల్ నశించాలి' అంటూ నినాదాలు చేశారు. నల్లటి దుస్తులు ధరించిన ఇరాన్ ప్రజలు ఖమేనీని గౌరవిస్తూ బ్యానర్లు, జెండాలు పట్టుకుని ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. అయితే, సరిగ్గా అదే సమయంలో వాషింగ్టన్‌లో అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల ప్రసంగంలో ట్రంప్ పాల్గొని ఉండటం గమనార్హం.

Iranians Wants Trump Death
బ్యానర్లు, జెండాలు పట్టుకుని ప్రదర్శనలు (Associated Press)

ఇదిలా ఉండగా, ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ సంయుక్తంగా జరిగిన వైమానిక దాడిలో అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. అనంతరం సుదీర్ఘ కాలం పాటు యుద్ధం కొనసాగడం వల్ల ఈ అంత్యక్రియలు ఆలస్యమయ్యాయి. అయితే, ఇరాన్ మతపరమైన ప్రభుత్వానికి, కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఖమేనీ కుమారుడు 'అయాతొల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ'కి రాజకీయంగా పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది.

TAGGED:

KAMENI FUNERAL NEWS
KHAMENEI FUNERAL IRAN PROTEST
IRANIANS WANTS TRUMP DEATH

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