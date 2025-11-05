ట్రంప్ను ఓడించే మార్గాన్ని ప్రజలు చూపించారు- న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దాని
ట్రంప్పై కీలక కామేంట్స్ చేసిన మేయర్ జొహ్రాన్ మమ్దాని
Trump Vs Zohran Mamdani: అమెరికాలోని న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్గా ఎన్నికైన భారత సంతతి ముస్లిం నేత జొహ్రాన్ మమ్దాని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. తన విజయాన్ని ఉద్దేశించిన ఆయన 30 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించారు. అమెరికాను మోసం చేస్తున్న ట్రంప్ను ఓడించే మార్గాన్ని న్యూయార్క్ సిటీ చూపించిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ట్రంప్కు హితవు పలికారు. అందరినీ కలుపుకొని ట్రంప్ ముందుకు సాగితేనే అమెరికా వికాసం సాధ్యమవుతుందన్నారు.
ట్రంప్ లాంటి బిలియనీర్లు పన్నులను ఎగవేస్తున్నారంటే, పన్ను మినహాయింపులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటే అందుకు కారణం అవినీతే అని జొహ్రాన్ ఆరోపించారు. అవినీతిని అంతం చేస్తానని ఈసందర్భంగా ఆయన శపథం చేశారు. తాను చెబుతున్న ఈ నాలుగు విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలని ట్రంప్కు సూచించారు. తనకు ఈ విజయాన్ని అందించిన న్యూయార్క్ సిటీ నవతరానికి జొహ్రాన్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు.
నగరంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల సహకారం లభించినందు వల్లే రాజకీయ వారసత్వ పరంపరను వేళ్లతో సహా పెకిలించగలిగానని పేర్కొన్నారు. జొహ్రాన్ మమ్దాని వ్యాఖ్యలపై తన సొంత సోషల్ మీడియా కంపెనీ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ట్రంప్ స్పందించారు. "అయితే అది మొదలైందన్న మాట" అని పేర్కొంటూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.
నెహ్రూ ప్రసంగం ప్రస్తావన
ఈ మహా నగరంలో ఎప్పటికీ వలసదారులకు అవకాశాలు ఉండి తీరుతాయని జొహ్రాన్ తేల్చి చెప్పారు. న్యూయార్క్ సిటీని నిర్మించింది, బంగారు బాట పట్టించింది వలసదారులే అని ఆయన చెప్పారు. వలసదారులైనా, స్థానికులైనా అందరికీ తాను ప్రేమను పంచుతానన్నారు.
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన అర్ధరాత్రి సమయంలో (1947 ఆగస్టు 14న) తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇచ్చిన 'ట్రిస్ట్ విత్ డెస్టినీ' ప్రసంగంలోని పలు వాక్యాలను జొహ్రాన్ చదివి వినిపించారు. "మనం పాత నుంచి కొత్తలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. ఒక యుగం ముగిసిపోయి, సుదీర్ఘకాలం పాటు అణచివేతకు గురైన దేశపు అంతరాత్మ సరైన ఉచ్ఛారణను పొందుతోంది. ఇది చరిత్రలో అరుదుగా వచ్చే ఘట్టం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ట్యాక్సీ డ్రైవర్తో కలిసి నిరాహార దీక్ష చేశా
తాను సాధించిన ఈ విజయం న్యూయార్క్లోని ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు, వంట మనుషులకూ చెందుతుందని జొహ్రాన్ తెలిపారు. రిచర్డ్ అనే ట్యాక్సీ డ్రైవర్తో కలిసి తాను 15 రోజుల పాటు సిటీ హాల్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేశానని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇప్పుడు అదే సిటీ హాల్లో నిలబడి తాను మాట్లాడుతున్నానని ఆయన చెప్పారు. ఎన్నికల ప్రచారం క్రమంలో తాను కిరాణా దుకాణాల నిర్వాహకుల నుంచి నర్సుల దాకా అన్ని రకాల పనులు చేసుకునే వారిని కలిశానన్నారు. ‘ఈ నగరం మీదే, ఈ ప్రజాస్వామ్యం కూడా మీదే’ అని జొహ్రాన్ పేర్కొన్నారు.
ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తా
సిటీలో ఉచిత బస్సు సౌకర్యం, పిల్లలకు సార్వత్రిక వైద్య వసతులు, ఇళ్ల అద్దెల నియంత్రణ వంటి వాటిపై ఇచ్చిన హామీలను నిలుపుకుంటానని జొహ్రాన్ స్పష్టం చేశారు. చీకటి నుంచి వెలుతురు దిశగా న్యూయార్క్ను నడుపుతానన్నారు.
తనకు ఓట్లు వేయని వాళ్ల కోసం కూడా పనిచేస్తానన్నారు. ఈసందర్భంగా తన తల్లిదండ్రులకు జొహ్రాన్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు. వాళ్లకు బిడ్డగా జన్మించినందుకు గర్వంగా ఉందన్నారు. తానొక ముస్లిం అని తెలిపారు. ముస్లింగా పుట్టినందుకు క్షమాపణ చెప్పడానికి తాను అస్సలు ఒప్పుకోనన్నారు.
కాగా, ఉగాండాకు చెందిన స్కాలర్ మహమూద్ మమ్దాని, భారత సినీ నిర్మాత మీరా నాయర్ల కుమారుడే ఈ జొహ్రాన్ మమ్దాని. అమెరికా వాణిజ్య రాజధానిగా పేరొందిన న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ పీఠాన్ని ఓ భారత సంతతి ముస్లిం నేత దక్కించుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటివరకు ఈ పదవిని పొందిన అతి పిన్న వయస్కుడిగానూ జొహ్రాన్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
ప్రధాన ప్రత్యర్ధిని కలిసిన జొహ్రాన్
న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్గా ఎన్నికైన వెంటనే జొహ్రాన్ తన ప్రధాన ప్రత్యర్ధి ఆండ్రూ క్యుయోమోను కలిసి అభినందించారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆండ్రూకు అంతా మంచే జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఆండ్రూ పేరును ఈ రాత్రి తర్వాత ఇక ఉచ్ఛరించనని, ఆయనపై విమర్శలు చేయనన్నారు.
తాను సంకుచిత రాజకీయాలను చేయదల్చుకోలేదని జొహ్రాన్ స్పష్టం చేశారు. కొత్త రాజకీయాలు, కొత్త మార్పు, జీవన సౌలభ్యం కలిగిన న్యూయార్క్ సిటీని కోరుకునే వాళ్లంతా తనకు ఓట్లు వేశారని తెలిపారు. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 1న న్యూయార్క్ మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడించారు.
