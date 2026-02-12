ETV Bharat / international

'ఈ రోజు కోసం బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు పదేళ్లుగా ఎదురుచూశారు'- బీఎన్​పీ చీఫ్ రహమాన్

బంగ్లాదేశ్​లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు- ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న బీఎన్​పీ చీఫ్ రహమాన్

BNP Chief On Bangladesh Polls
BNP Chairman Tarique Rahman (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 11:39 AM IST

BNP Chief On Bangladesh Polls : బంగ్లాదేశ్‌లో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ తదుపరి ప్రధాని అయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్న బీఎన్​పీ ఛైర్మన్, మాజీ ప్రధాని ఖలిదా జియా కుమారుడు తారిఖ్‌ రహమాన్‌ ఢాకాలో ఓటు వేశారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఈ రోజు కోసం బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు పదేళ్లుగా ఎదురచూశారని అన్నారు.

'ఈ రోజు రాజ్యాంగబద్ధమైన నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నా. పదేళ్లకు పైగా బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ఈ రోజు కోసం ఎదురుచూశారు. గత రాత్రి కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. అవి ఊహించనివి. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురాడానికి చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు కఠినంగా వ్యవహరిస్తాయని నమ్ముతున్నా. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు బయటకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటే, ఎలాంటి కుట్రనైనా తిప్పికొట్టవచ్చు' అని రహమాన్ తెలిపారు.

మహిళా సాధికారతపై హామీ
బీఎన్​పీ అధికారంలోకి వస్తే మహిళా సాధికారతపై దృష్టి పెడతామని రహమాన్ స్పష్టం చేశారు. బంగ్లాదేశ్​ జనాభాలో సగం మంది మహిళలే ఉన్నారని, వారిని వెనక్కి వదిలేసి దేశం ముందుకు సాగలేదని అన్నారు. అందుకే తమ మేనిఫెస్ట్​లో మహిళా సాధికారిత ప్రధాన అంశామని పేర్కొన్నారు. తాము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగితే మొదటి రోజు నుంచి ఈ దిశగా పని చేయడం ప్రారంభిస్తామని రహమాన్ వివరించారు. పోలింగ్​కు ముందు అందరూ ఓటింగ్​ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని ఫేస్​బుక్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ఇక గతంలో జరిగిన బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా బీఎన్​పీని నిషేధించారు.

ఓటు వేసిన యూనస్, షఫీకుర్ రహమాన్
బీఎన్​పీ ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న జమాతే-ఎ-ఇస్లామీ పార్టీ అధినేత షఫీకుర్ రహమాన్ కూడా ఢాకాలోని మోనిపుర్‌ హైస్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరిగితే ఫలితాన్ని తాము స్వాగతిస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఇక బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రధాన సలహాదారు యూనస్ కూడా తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఢాకాలోని గుల్షన్ మోడల్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు.

ఈ పార్టీల మధ్యే ప్రధాన పోటీ
హసీనా పార్టీ అవామీ లీగ్​ను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధం విధించారు. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో బీఎన్​పీ, జమాత్​-ఎ-ఇస్లామీ కూటమి మధ్యే ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. విద్యార్థుల ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నేషనల్‌ సిటిజన్‌ పార్టీ కూడా జమాతే కూటమిలో ఉంది. అదనంగా జాతీయ పార్టీ, లెఫ్ట్ డెమొక్రాటిక్ అలయన్స్, అమర్ బంగ్లాదేశ్ పార్టీతో ఇతర పార్టీలు కూడా పోటీలో ఉన్నాయి. దేశంలో ఉన్న మొత్తం 59 పార్టీల్లో 51 పార్టీలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాయి.

2024 ఆగస్టులో విద్యార్థుల ఉద్యమం కారణంగా షేక్ హసీనా ప్రభుత్వ కూలిపోయిన తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి ఎన్నికలు ఇవి. బంగ్లాదేశ్‌ వ్యాప్తంగా 300 పార్లమెంటరీ స్థానాలకు 299 నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్ జరుగుతోంది. ఒక అభ్యర్థి మరణించడంతో ఒక నియోజకవర్గంలో ఎన్నికను రద్దు చేశారు. మొత్తం 1,981 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వీరిలో 249 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఉన్నారు. మొత్తం 12.7 కోట్ల మంది ఓటర్లలో 3.58శాతం మంది తొలిసారి ఓటు వేస్తున్నారు. దాదాపు 10 లక్షల బలగాలను మోహరించారు. గురవారం ఉదయం ఏడున్నర గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్, సాయంత్రం నాలుగున్నరకు ముగియనుంది. పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే ఓట్ల లెక్కింపు కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఎన్నికలతో పాటు పాటు 84 అంశాలతో కూడిన సంస్కరణల ప్యాకేజీపైనా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

