ప్రజలకు యుద్ధం సెగ తగల్లేదు- పొరుగుదేశాల సహకారం వల్లే తట్టుకొని నిలబడ్డాం: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణల వేళ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- తమ ప్రజలకు యుద్ధ వాతావరణం తెలియనివ్వలేదని వెల్లడి
Published : August 7, 2026 at 8:10 AM IST
Iran President On War Feel : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఘర్షణలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, తమ దేశ పౌరులు ఆ యుద్ధ వాతావరణాన్ని అసలు అనుభవించనే లేదని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ పేర్కొన్నారు. తమ ప్రభుత్వం ప్రదర్శించిన సమర్థవంతమైన పాలన, అత్యవసర సంక్షోభ నిర్వహణ, పొరుగు దేశాల నుంచి లభించిన దౌత్య సహకారం వల్లే ఇరాన్ ఈ క్లిష్ట సమయాన్ని తట్టుకుందని చెప్పారు. శత్రుదేశాలు తమ దేశపు కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులకు తెగబడినప్పటికీ, సాధారణ పౌరులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదన్నారు. శుక్రవారం ఇరాన్ అధికారిక టెలివిజన్ ఛానెల్ ద్వారా జాతిని ఉద్దేశించి అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా దేశంలో శాంతిభద్రతలు, పౌర సేవలను వివరించారు. సంక్షోభ సమయంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రదర్శించిన బాధ్యతాయుతమైన పనితీరును ఆయన ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. మంత్రివర్గంతో పాటు అధికారులు, గవర్నర్లు, కౌంటీ గవర్నర్లు నిరంతరం శ్రమిస్తూ, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారని ఆయన వివరించారు.
"సాధారణ ప్రజలకు యుద్ధభయం గానీ, దాని ప్రభావం గానీ అసలు తెలియలేదు. ఎక్కడైనా శత్రువులు దాడులు చేసి, ఆ దృశ్యాలను టెలివిజన్ వార్తల్లో చూపించినప్పుడే ఏదో జరిగింది అని ప్రజలు గ్రహించగలిగారు తప్ప, వారి రోజువారీ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రావిన్షియల్ గవర్నర్లు, కౌంటీ హెడ్స్, మంత్రుల మధ్య ఉన్న సమన్వయం వల్లే ఈ సాధారణ స్థితిని కాపాడుకోవడం సాధ్యమైంది."
- పెజెష్కిన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
శత్రుదేశాలు ఇరాన్కు చెందిన పలు కీలక మౌలిక సదుపాయాలను, ప్రత్యేకించి విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసినట్లు అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆ దాడుల వల్ల ప్రజల నిత్య జీవితం అస్తవ్యస్తం కాకుండా ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించిందన్నారు. 'పవర్ ప్లాంట్లు ఉన్న అనేక ప్రదేశాలపై దాడులు జరిగాయి. అయినప్పటికీ, ప్రజలకు విద్యుత్ కోతలను ఎదుర్కోలేదు. శత్రువు ఎంతటి విధ్వంసానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థలను తక్షణమే పునరుద్ధరించడం ద్వారా ప్రజలకు ఏ సమస్యా లేకుండా చూడగలిగాం' అని చెప్పారు.
పొరుగుదేశాలతో బంధం బలోపతం
దౌత్యపరంగా సాధించిన విజయాలను కూడా పెజెష్కియాన్ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. గత కొన్నేళ్లతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఇరాన్కు దాని పొరుగు దేశాలతో ఉన్న సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయని, సంక్షోభ సమయంలో ఈ సహకారం ఎంతో ఉపయోగపడిందన్నారు. పశ్చిమాసియా ఘర్షణలను ఆసరాగా చేసుకుని ఇరాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా వాయువ్య, ఆగ్నేయ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచడానికి శత్రువులు పెద్ద ఎత్తున కుట్రలు పన్నారని ఆరోపించారు. సరిహద్దుల గుండా అల్లరి మూకలను లేదా ఉగ్రవాద శక్తులను పంపి దేశంలోపల అలజడులు సృష్టించాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ, పొరుగు దేశాలు ఆ కుట్రలకు సహకరించలేదన్నారు.
దాడులను ఎదుర్కొంటూనే అభివృద్ధికి ప్రణాళిక
ఒకవైపు భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూనే, మరోవైపు ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని పెజెష్కియాన్ పేర్కొన్నారు. టెహ్రాన్ నగరంలో పెరుగుతున్న రవాణా సమస్యలు, వాయు కాలుష్యాన్ని అదుపు చేయడానికి భారీ మెట్రో విస్తరణ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తోందని చెప్పారు. టెహ్రాన్ చుట్టూ ఉన్న నగరాలైన ఇస్లామ్షహర్, ఖుద్స్ సిటీ, రోబత్ కరీమ్. షహరియార్ వంటి కీలక పారిశ్రామిక, నివాస ప్రాంతాలను నేరుగా రాజధాని మెట్రో నెట్వర్క్తో అనుసంధానించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అన్నారు
అమెరికా హెచ్చరికలు – ఇరాన్ కౌంటర్
మరోవైపు, అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే ఇరాన్పై చాలా తీవ్రమైన రీతిలో మిలిటరీ దాడులు ఉంటాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల హెచ్చరించారు. ఈక్రమంలో ఇరాన్ తామతో కాళ్లబేరానికి వచ్చిందని ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే, ట్రంప్ కామెంట్స్పై ఇరాన్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. అమెరికాతో తాము ఎలాంటి రహస్య చర్చలు జరపడం లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయీల్ బఘాయీ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా చేస్తున్న ప్రకటనలు నిరాధారమైనవని ఆయన కొట్టిపారేశారు. మరోవైపు, ఇరాన్ తాత్కాలిక రక్షణ మంత్రి బ్రిగేడియర్ జనరల్ మజిద్ ఎబ్న్-ఎ-రేజా దేశీయ సైనిక సన్నద్ధతపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దళాలు ఎలాంటి బాహ్య సైనిక బెదిరింపులనైనా తిప్పికొట్టడానికి పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉన్నాయని ఆయన ప్రకటించారు.
ఇరాన్ ఈ ఒత్తిడి తట్టుకోలేదు- యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుంది: ట్రంప్
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