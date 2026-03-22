ఇరాన్పై భూతలదాడులకు పెంటగాన్ సమగ్ర వ్యూహం- దానికే ట్రంప్ మొగ్గు : నివేదిక
Published : March 22, 2026 at 10:05 AM IST
US Attacks On Iran : ఇరాన్పై భూతల దాడులకు అమెరికా రక్షణశాఖ (పెంటగాన్) సమగ్ర వ్యూహాలను రూపొందించింది అంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. ఇందుకోసం సర్వ సన్నద్ధంగా ఉండేందుకు చేపట్టాల్సిన నిర్దిష్ట సిఫారసులు, సూచనలను అత్యున్నత స్థాయి సైనిక కమాండర్లు అందించారని పేర్కొంది. సంబంధిత వర్గాలు ఈ వివరాలను తమకు చెప్పాయని కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్పై భూతల దాడికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొగ్గు చూపుతున్న విషయాన్ని ఈ కథనం గుర్తుచేసింది. అయితే ఎప్పుడు, ఏ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్పై భూతల దాడిని మొదలుపెట్టాలనే దానిపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలిపింది. దీనిపై అమెరికా అత్యున్నత స్థాయి సైనిక అధికారులతో ట్రంప్ రహస్య చర్చలు జరపారని, అక్కడ పలు సున్నితమైన అంశాలను చర్చించినందున ఆ వివరాలు బయటికి రాలేదని పేర్కొంది.