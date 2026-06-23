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ఇరాన్‌తో యుద్ధం- కాంగ్రెస్ నుంచి 80 బిలియన్ డాలర్లు కోరిన పెంటగాన్

యూఎస్ రక్షణ శాఖ కార్యాలయం పెంటగాన్ కీలక నిర్ణయం- ఇరాన్‌తో యుద్ధానికి సంబంధించిన ఖర్చులను భరించడానికి తమకు సుమారు 80 బిలియన్ డాలర్లు అవసరమని కాంగ్రెస్‌కు వెల్లడి

Pentagon Seeks 80 Billion Dollars
Pentagon Seeks 80 Billion Dollars (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 10:18 AM IST

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Pentagon Seeks 80 Billion Dollars : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీగా సైనిక వ్యయాన్ని కేటాయించాలని కోరుతున్న వేళ యూఎస్‌లో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇరాన్‌తో అమెరికా చేసిన యుద్ధానికి సంబంధించిన ఖర్చులను భరించడానికి తమకు సుమారు 80 బిలియన్ డాలర్లు అవసరమని కాంగ్రెస్(సెనేటర్ల)కు అమెరికా రక్షణ శాఖ కార్యాలయం పెంటగాన్ తెలిపింది. అయితే వైట్ హౌస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ బడ్జెట్ ఇంకా అధికారికంగా కాంగ్రెస్‌కు అభ్యర్థన చేయలేదు. కాగా, ఇరాన్‌తో యుద్ధానికి సంబంధించిన నిధుల కోసం బిలియన్ల డాలర్ల ఒత్తిడి ఒక రాజకీయ ప్రతిష్ఠంభన నేపథ్యంలో వచ్చింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ట్రంప్ ఇరాన్‌తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంపై అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు సందేహంతో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే 80 బిలియన్ డాలర్ల తమకు కేటాయించాలని కాంగ్రెస్‌ను పెంటగాన్ కోరడం గమనార్హం.

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PENTAGON SEEKS 80 BILLION FOR WAR
PENTAGON SEEKS 80 BILLION DOLLARS

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