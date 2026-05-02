అమెరికా ముట్టడితో ఇరాన్ రూ.45వేల కోట్ల చమురు ఆదాయానికి గండి: పెంటగాన్ అంచనా
ఇరాన్ చమురు ఆదాయంపై అమెరికా దిగ్బంధనం ప్రభావం
US Blockade Effect On Iran (AP)
Published : May 2, 2026 at 9:58 AM IST
US Blockade Effect On Iran : తమ సైనిక ముట్టడి వల్ల ఇరాన్ ఇప్పటిదాకా దాదాపు రూ.45వేల కోట్ల (4.8 బిలియన్ డాలర్లు) చమురు ఆదాయాన్ని కోల్పోయిందని అమెరికా రక్షణ శాఖ వర్గాలు అంటున్నాయి. దీంతో ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడి తీవ్రతరం అవుతోందని చెబుతున్నాయి. ఇరాన్కు జరుగుతున్న ఆర్థిక, వాణిజ్య నష్టంపై పెంటగాన్ అధికార వర్గాలు ఈమేరకు అంచనాకు వచ్చాయంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. దీని ప్రకారం, అమెరికా నౌకాదళం ముట్టడి ఫలితంగా ఇరాన్ సముద్ర మార్గంలో వాణిజ్యాన్ని, చమురు ఎగుమతులను చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.