'ఐరోపాలో అమెరికా దళాలు కొనసాగింపుపై సమీక్షిస్తాం'- మిత్రదేశాలపై పీట్ హెగ్సెత్ ఆగ్రహం
ఐరోపా మిత్రదేశాలపై అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఆగ్రహం- ఇరాన్పై దాడులకు బేస్లను ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడం సిగ్గుచేటని విమర్శ- బెల్జియంలోని బ్రస్సెల్స్లో నాటో రక్షణమంత్రుల భేటీ
Published : June 18, 2026 at 3:19 PM IST
Pete Hegseth Comments on Europe : ఇరాన్పై దాడులకు బేస్లను ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన ఐరోపా మిత్రదేశాలపై అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. బెల్జియంలోని బ్రస్సెల్స్లో నాటో రక్షణమంత్రుల భేటీకి పీట్ హెగ్సెత్ హాజరయ్యారు. ఐరోపాలో అమెరికా దళాలు కొనసాగించడంపై 6 నెలలు సమీక్షను నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఐరోపా దేశాలు తమ సొంత భద్రతకు ఎంత వేగంగా బాధ్యత వహిస్తాయనే దానిపైనే ఈ సమీక్ష ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేవలం పేరుకే కాకుండా నిజమైన సమీక్ష చేస్తామని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఐరోపా రక్షణ రంగంలో నాటో తిరుగులేని విధంగా ముందడుగు వేసేలా తమ రక్షణకు ఐరోపానే ప్రాథమిక బాధ్యత వహించేలా ఈ సమీక్ష రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ఇరాన్పై దాడుల సమయంలో సైనిక బేస్లను, వైమానిక ప్రయాణ అనుమతులను నిరాకరించడం ద్వారా నాటో దేశాలు అమెరికా సైనికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాయని ఆయన మండిపడ్డారు.