ట్రంప్వి అసత్య ప్రకటనలే- హర్మూజ్లో నౌకాయానానికి మా అనుమతి తప్పసరి : ఇరాన్
హర్మూజ్పై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- నిర్దేశిత మార్గంలోనే నౌకాయానమని వెల్లడి- అనుమతి తప్పనిసరి అని స్పష్టం
Published : April 18, 2026 at 7:39 AM IST
Iran On Trump Hormuz : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ తన నియంత్రణను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి, ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా అసత్యమని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ ఘాలిబఫ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇకపై ఈ కీలక సముద్ర మార్గంలో నౌకాయానం ఇరాన్ నిర్ణయించిన మార్గాల్లోనే, తమ అనుమతితోనే జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఒక గంటలోనే 7 పోస్టులు చేశారు, ఆ ప్రకటనలన్నీ అబద్ధాలే. దిగ్బంధనం కొనసాగితే హర్మూజ్ను మళ్లీ మూసివేస్తాం. దౌత్యచర్చలు జరుగుతుండగా ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని ఇరాన్ అంగీకరించదు. ఈ విధంగా యుద్ధం గెలవలేరు, చర్చల్లోనూ విజయం సాధించలేరు' అని మహమ్మద్ ఘాలిబఫ్ వ్యాఖ్యానించారు.
۶- جنگ رسانهای و مهندسی افکار عمومی بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستیها قرار نمیگیرد. اخبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبهٔ اخیر سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.https://t.co/2EIHXeuLGv— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
'హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణపై ఇరాన్ విధానాన్ని ఘాలిబఫ్ వివరించారు. 'ఈ మార్గంలో ప్రయాణం కేవలం నిర్దేశిత రూట్లోనే ఉంటుంది. ఇరాన్ అనుమతి తప్పనిసరి. జలసంధి తెరిచి ఉంచాలా, మూసేయాలా అన్నది క్షేత్ర స్థాయిలో నిర్ణయిస్తాం సోషల్ మీడియా ద్వారా కాదు' అని ఘాలిబఫ్ స్పష్టం చేశారు. ఇదే విషయాన్ని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ కూడా పునరుద్ఘాటించారు. నిర్దిష్ట మార్గంలోనే నౌకాయానం జరుగుతుందని, అమెరికా విధించిన సముద్ర నిర్బంధం కొనసాగితే తగిన ప్రతిచర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.